En el marco de la Jornada 23 de la temporada 2025-26 de LaLiga, Real Madrid derrotó 2-0 en condición de visitante al Valencia. Con esta victoria, los Merengues no le pierden el rastro al líder Barcelona y nuevamente quedaron a solo una unidad.

En un partido donde estaba obligado a ganar, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa sacó ventaja recién en el complemento, representando Mestalla un lugar siempre difícil. Con anotaciones de Álvaro Carreras a los 65 minutos y de Kylian Mabappé a los 91′, el cuadro capitalino se quedó con el triunfo.

Con esta victoria, el conjunto blanco tiene 57 unidades, mientras que el líder se mantiene con 58. Por la Jornada 24, los Blaugranas jugará recién el lunes 16 de febrero ante Girona de visitante, por lo que el conjunto blanco deberá ganar para superarlo en la tabla y meterle presión.

Precisamente, de cara a poder arrebatarle el liderato, Real Madrid estará jugando por la siguiente feche el próximo sábado 14 de febrero ante Real Sociedad desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid.

La tabla de posiciones de LaLiga 2025-26