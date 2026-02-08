LALIGA
Sigue GRATIS y EN VIVO Valencia vs. Real Madrid vía Sky Sports: transmisión minuto a minuto de la LaLiga 2025-26
El Merengue se medirá ante el conjunto Che con un solo objetivo: ganar.
Sin Vinícius: la alineación confirmada del Real Madrid
- Courtois
- D. Jiménez
- Asencio
- Huijsen
- Á. Carreras
- Arda Güler
- Valverde (C)
- Tchouameni
- Camavinga
- Mbappé
- Gonzalo
¿A qué hora comienza el partido?
- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:00 hs
- Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela: 16:00 hs
- Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador: 15:00 hs
- México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 14:00 hs
Bienvenidos al encuentro del día
A partir de este momento vivirás, con todos los detalles, el duelo entre Valencia y Real Madrid por la Jornada 23 de LaLiga.
