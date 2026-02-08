Es tendencia:
Sigue GRATIS y EN VIVO Valencia vs. Real Madrid vía Sky Sports: transmisión minuto a minuto de la LaLiga 2025-26

El Merengue se medirá ante el conjunto Che con un solo objetivo: ganar.

Sin Vinícius: la alineación confirmada del Real Madrid

  • Courtois
  • D. Jiménez
  • Asencio
  • Huijsen
  • Á. Carreras
  • Arda Güler
  • Valverde (C)
  • Tchouameni
  • Camavinga
  • Mbappé
  • Gonzalo
¿A qué hora comienza el partido?

  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:00 hs
  • Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela: 16:00 hs
  • Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador: 15:00 hs
  • México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 14:00 hs

Bienvenidos al encuentro del día

A partir de este momento vivirás, con todos los detalles, el duelo entre Valencia y Real Madrid por la Jornada 23 de LaLiga.

Por Lucas Lescano

Real Madrid visita a Valencia con la misión de continuar bien arriba en la LaLiga.
Real Madrid visita a Valencia con la misión de continuar bien arriba en la LaLiga.
lucas lescano
Lucas Lescano
