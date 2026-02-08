Mientras Cristiano Ronaldo gana 240 millones en Al-Nassr, el salario de Lionel Messi en Inter Miami

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen siendo protagonistas indiscutibles del futbol mundial, incluso en la etapa final de sus carreras. Mientras muchos jugadores jóvenes comienzan a brillar, estas dos superestrellas continúan marcando la diferencia tanto dentro como fuera del campo, siendo referentes para sus equipos y modelos a seguir para nuevas generaciones.

Según la información de 365 Scores, el jugador mejor pagado del mundo actualmente es Cristiano Ronaldo, con un salario anual de 240 millones de euros en Al-Nassr, una cifra que lo separa ampliamente del resto de futbolistas del mundo.

Lionel Messi, por su parte, ocupa el octavo lugar en la lista de los mejores pagos del mundo. Su salario en Inter Miami supera los 17 millones de euros por temporada, y aunque es considerablemente menor que el de Ronaldo, los contratos de patrocinio y otros acuerdos complementan sus ingresos, permitiéndole mantener un estatus económico de élite dentro del futbol.

Ambos jugadores muestran que, más allá de la edad, siguen siendo piezas clave para sus clubes. Ronaldo lidera a su equipo en Arabia Saudita y mantiene un impacto decisivo en cada partido, mientras que Messi continúa siendo el referente absoluto en la MLS, mostrando su calidad y liderazgo en cada jugada.

En esta temporada, el portugués y el argentino no solo tienen el sueño de seguir triunfando en sus clubes, sino que también a nivel selecciones. Ambos podrían disputar lo que sería el último mundial de su carrera con sus respectivos países y lo darán todo.

Los mejores salarios del mundo en el futbol en cada liga

Saudi Pro League (RSL): Cristiano Ronaldo – €240M

Cristiano Ronaldo – €240M Premier League: Erling Haaland – €31.45M

Erling Haaland – €31.45M LaLiga: Kylian Mbappé – €31.25M

Kylian Mbappé – €31.25M Bundesliga: Harry Kane – €25M

Harry Kane – €25M Serie A: Dušan Vlahović – €22.22M

Dušan Vlahović – €22.22M Süper Lig (Turquía): Jhon Durán – €18.75M

Jhon Durán – €18.75M Ligue 1: Ousmane Dembélé – €18.18M

Ousmane Dembélé – €18.18M MLS: Lionel Messi – €17.26M

Lionel Messi – €17.26M Liga Portugal: Diogo Costa – €4.81M

Diogo Costa – €4.81M Eredivisie: Sergino Dest – €3.92M

En síntesis