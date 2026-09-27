Suecia vs. Polonia: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Suecia y Polonia se enfrentan este lunes 28 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Suecia llega como favorita al duelo del lunes 28 de septiembre por la segunda fecha de la Liga de Naciones, con Polonia obligada a reaccionar tras un arranque flojo.

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Los tres puntos importan para acomodarse en la tabla del grupo, algo que Suecia ya empezó a resolver y que Polonia todavía tiene pendiente.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

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La actualidad de ambos equipos

Suecia arrancó con el pie derecho: venció 2-1 a Rumania de local y suma tres puntos en su único partido disputado, ubicada en la posición 18 del certamen. Ese triunfo le da un envión anímico antes de recibir a un rival histórico con el que siempre se mide de igual a igual.

Polonia, en cambio, no pudo pasar del empate sin goles ante Bosnia y Herzegovina y quedó con apenas un punto, en el puesto 33 de la tabla general. Necesita ganar para no quedar relegada en el grupo y llega con la obligación de mostrar una cara distinta a la que exhibió en su presentación.

El historial entre Suecia y Polonia

El historial entre ambas selecciones tiene 29 antecedentes y una clara ventaja para Suecia, que ganó 16 veces por 9 de Polonia, con 4 empates. En la cuenta de goles también manda el equipo escandinavo, con 62 tantos convertidos contra 43 de su rival.

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El duelo más reciente, en marzo de 2026, terminó 3-2 a favor de Suecia, repitiendo un resultado que también se dio en 2021. Polonia cortó una racha con un 2-0 en 2022, pero en los enfrentamientos previos a esa fecha Suecia había sido dominante, incluyendo una goleada 5-0 en 1992.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 31/03/2026 Suecia vs. Polonia 3-2 UEFA World Cup Qualifiers 29/03/2022 Polonia vs. Suecia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 23/06/2021 Suecia vs. Polonia 3-2 UEFA European Championship 05/06/2004 Suecia vs. Polonia 3-1 Friendlies 10/09/2003 Polonia vs. Suecia 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 11/06/2003 Suecia vs. Polonia 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 09/10/1999 Suecia vs. Polonia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 31/03/1999 Polonia vs. Suecia 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 21/05/1997 Suecia vs. Polonia 2-2 Friendlies 07/05/1992 Suecia vs. Polonia 5-0 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 3 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 5 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 6 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 7 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 8 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 9 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 10 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 11 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 14 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 15 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 16 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 17 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 38 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 39 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 40 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0 41 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 43 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 44 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

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Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 10:00 hs

Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 12:45 hs

En síntesis