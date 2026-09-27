Suecia vs. Polonia: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Suecia llega como favorita al duelo del lunes 28 de septiembre por la segunda fecha de la Liga de Naciones, con Polonia obligada a reaccionar tras un arranque flojo.
Los tres puntos importan para acomodarse en la tabla del grupo, algo que Suecia ya empezó a resolver y que Polonia todavía tiene pendiente.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
La actualidad de ambos equipos
Suecia arrancó con el pie derecho: venció 2-1 a Rumania de local y suma tres puntos en su único partido disputado, ubicada en la posición 18 del certamen. Ese triunfo le da un envión anímico antes de recibir a un rival histórico con el que siempre se mide de igual a igual.
Polonia, en cambio, no pudo pasar del empate sin goles ante Bosnia y Herzegovina y quedó con apenas un punto, en el puesto 33 de la tabla general. Necesita ganar para no quedar relegada en el grupo y llega con la obligación de mostrar una cara distinta a la que exhibió en su presentación.
El historial entre Suecia y Polonia
El historial entre ambas selecciones tiene 29 antecedentes y una clara ventaja para Suecia, que ganó 16 veces por 9 de Polonia, con 4 empates. En la cuenta de goles también manda el equipo escandinavo, con 62 tantos convertidos contra 43 de su rival.
El duelo más reciente, en marzo de 2026, terminó 3-2 a favor de Suecia, repitiendo un resultado que también se dio en 2021. Polonia cortó una racha con un 2-0 en 2022, pero en los enfrentamientos previos a esa fecha Suecia había sido dominante, incluyendo una goleada 5-0 en 1992.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|31/03/2026
|Suecia vs. Polonia
|3-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|29/03/2022
|Polonia vs. Suecia
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|23/06/2021
|Suecia vs. Polonia
|3-2
|UEFA European Championship
|05/06/2004
|Suecia vs. Polonia
|3-1
|Friendlies
|10/09/2003
|Polonia vs. Suecia
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/06/2003
|Suecia vs. Polonia
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/10/1999
|Suecia vs. Polonia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|31/03/1999
|Polonia vs. Suecia
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|21/05/1997
|Suecia vs. Polonia
|2-2
|Friendlies
|07/05/1992
|Suecia vs. Polonia
|5-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Austria
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|2
|Grecia
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|3
|Portugal
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|4
|Lituania
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|5
|Países Bajos
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|6
|Finlandia
|1
|1
|0
|0
|7
|0
|+7
|3
|7
|Suiza
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|8
|Irlanda
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|9
|Eslovaquia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|10
|Albania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|11
|Bélgica
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|12
|Armenia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|13
|Dinamarca
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|14
|España
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|15
|Croacia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|16
|Luxemburgo
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|17
|Montenegro
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|18
|Suecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|19
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|20
|Ucrania
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|21
|Francia
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|22
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|23
|Noruega
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|+0
|3
|24
|Kosovo
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|25
|Azerbaiyán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|26
|Islandia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|27
|Estonia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|28
|Islas Feroe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|29
|Kazajistán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|30
|Gibraltar
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|31
|Eslovenia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|32
|Escocia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|33
|Polonia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|34
|Bosnia y Herzegovina
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|35
|Alemania
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|36
|Andorra
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|37
|Inglaterra
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|38
|República Checa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|39
|Bulgaria
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|40
|Chipre
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|41
|Rumania
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|42
|Hungría
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|43
|Turquía
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|44
|Georgia
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|45
|Serbia
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|46
|Moldavia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|47
|Bielorrusia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Italia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|49
|Letonia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|50
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|51
|Gales
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|52
|Macedonia del Norte
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|53
|Israel
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|54
|San Marino
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|-7
|0
Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 10:00 hs
- Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 10:00 hs
- Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 10:00 hs
- Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Suecia y Polonia se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Suecia suma 3 puntos tras vencer a Rumania.
- Polonia suma 1 punto en el torneo.