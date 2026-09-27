Dónde ver EN VIVO Turquía vs. Italia por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Turquía y Italia se enfrentan este lunes 28 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Turquía e Italia se juegan algo más que el orgullo este lunes 28 de septiembre en la segunda fecha de la Liga de Naciones, con ambos equipos necesitados de una reacción inmediata.

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Los dos llegan con puntaje en cero tras perder en el debut, así que el que gane toma aire y el que pierde queda complicado en la tabla de su grupo.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

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La actualidad de ambos equipos

Turquía viene de caer 1-0 como local ante Francia, un golpe que la dejó sin margen de error para esta segunda jornada. El equipo necesita mostrar otra cara si quiere meterse en la pelea del grupo.

Italia tampoco pudo arrancar bien: perdió 2-0 en su casa frente a Bélgica y ahora buscará revertir la imagen lejos de su gente. La visita llega con la obligación de sumar para no quedar relegada tan temprano en la competencia.

El historial entre Turquía y Italia

El historial entre ambos es claramente favorable a Italia, que se impuso en 7 de los 11 cruces y nunca perdió ante Turquía, que no pudo ganarle ni una vez. Hubo 4 empates y la diferencia de gol también marca la superioridad italiana, con 21 tantos a favor contra apenas 6 de Turquía. El antecedente más reciente, en 2024, terminó igualado sin goles.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 04/06/2024 Italia vs. Turquía 0-0 Friendlies 29/03/2022 Turquía vs. Italia 2-3 Friendlies 11/06/2021 Turquía vs. Italia 0-3 UEFA European Championship 15/11/2006 Italia vs. Turquía 1-1 Friendlies 19/11/2002 Italia vs. Turquía 1-1 Friendlies 11/06/2000 Turquía vs. Italia 1-2 UEFA European Championship 21/12/1994 Italia vs. Turquía 3-1 Friendlies 25/02/1973 Turquía vs. Italia 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 13/01/1973 Italia vs. Turquía 0-0 UEFA World Cup Qualifiers 26/03/1963 Turquía vs. Italia 0-1 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 3 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 5 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 6 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 7 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 8 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 9 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 10 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 11 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 14 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 15 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 16 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 17 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 38 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 39 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 40 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0 41 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 43 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 44 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 10:00 hs

Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 12:45 hs

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En síntesis