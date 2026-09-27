Dónde ver EN VIVO Turquía vs. Italia por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Turquía e Italia se juegan algo más que el orgullo este lunes 28 de septiembre en la segunda fecha de la Liga de Naciones, con ambos equipos necesitados de una reacción inmediata.
Los dos llegan con puntaje en cero tras perder en el debut, así que el que gane toma aire y el que pierde queda complicado en la tabla de su grupo.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
La actualidad de ambos equipos
Turquía viene de caer 1-0 como local ante Francia, un golpe que la dejó sin margen de error para esta segunda jornada. El equipo necesita mostrar otra cara si quiere meterse en la pelea del grupo.
Italia tampoco pudo arrancar bien: perdió 2-0 en su casa frente a Bélgica y ahora buscará revertir la imagen lejos de su gente. La visita llega con la obligación de sumar para no quedar relegada tan temprano en la competencia.
El historial entre Turquía y Italia
El historial entre ambos es claramente favorable a Italia, que se impuso en 7 de los 11 cruces y nunca perdió ante Turquía, que no pudo ganarle ni una vez. Hubo 4 empates y la diferencia de gol también marca la superioridad italiana, con 21 tantos a favor contra apenas 6 de Turquía. El antecedente más reciente, en 2024, terminó igualado sin goles.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|04/06/2024
|Italia vs. Turquía
|0-0
|Friendlies
|29/03/2022
|Turquía vs. Italia
|2-3
|Friendlies
|11/06/2021
|Turquía vs. Italia
|0-3
|UEFA European Championship
|15/11/2006
|Italia vs. Turquía
|1-1
|Friendlies
|19/11/2002
|Italia vs. Turquía
|1-1
|Friendlies
|11/06/2000
|Turquía vs. Italia
|1-2
|UEFA European Championship
|21/12/1994
|Italia vs. Turquía
|3-1
|Friendlies
|25/02/1973
|Turquía vs. Italia
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|13/01/1973
|Italia vs. Turquía
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|26/03/1963
|Turquía vs. Italia
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Austria
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|2
|Grecia
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|3
|Portugal
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|4
|Lituania
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|5
|Países Bajos
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|6
|Finlandia
|1
|1
|0
|0
|7
|0
|+7
|3
|7
|Suiza
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|8
|Irlanda
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|9
|Eslovaquia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|10
|Albania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|11
|Bélgica
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|12
|Armenia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|13
|Dinamarca
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|14
|España
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|15
|Croacia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|16
|Luxemburgo
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|17
|Montenegro
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|18
|Suecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|19
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|20
|Ucrania
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|21
|Francia
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|22
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|23
|Noruega
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|+0
|3
|24
|Kosovo
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|25
|Azerbaiyán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|26
|Islandia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|27
|Estonia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|28
|Islas Feroe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|29
|Kazajistán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|30
|Gibraltar
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|31
|Eslovenia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|32
|Escocia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|33
|Polonia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|34
|Bosnia y Herzegovina
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|35
|Alemania
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|36
|Andorra
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|37
|Inglaterra
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|38
|República Checa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|39
|Bulgaria
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|40
|Chipre
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|41
|Rumania
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|42
|Hungría
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|43
|Turquía
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|44
|Georgia
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|45
|Serbia
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|46
|Moldavia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|47
|Bielorrusia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Italia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|49
|Letonia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|50
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|51
|Gales
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|52
|Macedonia del Norte
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|53
|Israel
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|54
|San Marino
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|-7
|0
Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 10:00 hs
- Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 10:00 hs
- Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 10:00 hs
- Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Turquía y Italia se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Turquía suma 0 puntos en el torneo.
- Italia suma 0 puntos en el torneo.