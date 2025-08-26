Luego de tomar la decisión de retirarse del futbol profesional a mediados de este 2025, Andrés Guardado se marchará de México para afrontar un nuevo desafío en su carrera. En concreto, el Principito se trasladará a Europa pese a que se reveló que recibió una oferta de Cruz Azul para participar con del Apertura 2025 con La Máquina.

Así lo reveló su esposa Sandra de la Vega,quien aseguró que se ha mudado a España junto con su familia ya que será en ese país donde el ex jugador de la Selección Mexicana, de 38 años, iniciará el curso de entrenador. Además, la mujer también comentó que el surgido en Atlas rechazó otro ofrecimiento proveniente desde Miami, aunque no precisó si se trataba del Inter Miami de Lionel Messi.

“A Andrés le ofrecieron ir a jugar a Cruz Azul, le emocionó el sentir que un equipo importante en México lo buscara. Otra opción era irse a Miami a trabajar y la otra era regresar a Sevilla donde está nuestra casa y Andrés tiene negocios”, dijo De La Vega en su cuenta de Instagram.

Andrés Guardado iniciará el curso de entrenador en España. (Getty Images)

Además, agregó: “Estábamos esperando un poco lo de Cruz Azul, luego le latió mucho todo el tema de Miami, por la vida ahí, empezamos a buscar casa, colegio… pero una noche salió lo de estudiar de entrenador. Su sueño es seguir dentro del futbol”.

Finalmente, contó en detalle cuál es el plan del ex futbolista de La Academia y León pensando en su futuro. Al respecto, comentó: “En España hay una escuela, en Madrid, donde la gente que tiene ciertos partidos oficiales con su selección puede estudiar ahí. Él quiere estudiar ahí porque es donde salen los mejores, por eso decide venirse, para obtener el certificado y ver qué puertas se le abren”.

Cabe destacar que Andrés Guardado ya vivió en España puesto que militó en Deportivo La Coruña (2007-2012), Valencia (2012-2013) y Real Betis (2017-2024). Además, durante su paso por el Viejo Continente también jugó en Bayer Leverkusen (entre enero y junio del 2014) y PSV (entre agosto del 2014 y julio del 2017).

