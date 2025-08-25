Mientras Lionel Messi tiene una fortuna de 1,85 billones de dólares, la que acumuló Roger Federer

En todo deporte siempre hay unos que se destacan más que otros. No todos serán recordados en la historia, pero sí hay una enorme cantidad que no serán nunca olvidados ya que dejaron un legado. Son esos nombres que marcan una época y que quedan grabados en la memoria de los aficionados.

En el futbol tenemos a Lionel Andrés Messi que será el ídolo y leyenda de varias generaciones por lo que supo mostrar en el campo de juego a lo largo de su carrera profesional. Mientras que en el tenis pasa lo mismo con un gigante como Roger Federer, que hoy está retirado, pero que cuando estuvo en su mejor momento lo dejó todo para convertirse en uno de los tenistas más importantes.

Ambos consiguieron grandes títulos y logros personales en su carrera y eso los llevó a destacarse sobre el resto, aunque también lograron sumar una buena cantidad de dinero que los pone entre los deportistas más ricos de todo el mundo.

La fortuna de Messi y Federer

Según la información del sitio Sportico, Lionel Messi es el quinto deportista con mayor fortuna del mundo. El argentino acumula 1,85 billones de dólares y se encuentra por detrás de Michael Jordan, Tiger Woods, Cristiano Ronaldo y LeBron James.

Federer, por su parte, ocupa el noveno puesto de la lista ya que acumuló una fortuna de 1,59 billones de dólares. Es una cifra inferior a la del futbolista argentino, pero no deja de ser un buen número que lo ayudó a salvarse económicamente tanto a él como a su familia.

El día que Federer elogió a Messi y eligió a sus favoritos del futbol

“Incluso aquellos que no siguen el futbol deben haberse dado cuenta del verdadero impacto del juego más popular del mundo. Al crecer, Diego Maradona y Gabriel Batistuta fueron mis jugadores argentinos favoritos. Tuve la suerte de conocerlos a ambos. Ellos me inspiraron. Ahora Messi puede inspirar a las generaciones futuras. Solo puedo esperar que podamos ver su creatividad y arte únicos por un poco más de tiempo. No parpadees con demasiada frecuencia mientras Messi juega. Puede que te pierdas algo increíble del hombre del momento. Gracias, Leo”, expresó.

