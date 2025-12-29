Agustín Palavecino mostró un gran nivel desde su llegada al futbol mexicano, luego de arribar proveniente de River Plate. El mediocampista argentino se adaptó rápidamente y con el correr de los torneos se convirtió en una de las piezas más importantes del Necaxa.

Publicidad

Publicidad

Agustín Palavecino en Necaxa (Getty Images)

El rendimiento sostenido de Palavecino no pasó desapercibido y despertó el interés de varios clubes grandes de la Liga MX que ya piensan en el armado de sus planteles para 2026. En Necaxa saben que tienen a uno de los volantes más regulares del campeonato y por eso no tienen apuro en desprenderse de él.

Las primeras versiones indicaban que Cruz Azul y América eran los principales interesados en quedarse con el futbolista. Ambos clubes lo siguen de cerca desde hace tiempo y lo consideran un refuerzo ideal para la próxima temporada del futbol mexicano.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, el periodista Paco Montes reveló que Xolos de Tijuana también se sumó a la lista de equipos interesados en contar con Agustín Palavecino. De esta manera, la disputa por el argentino dejó de ser un mano a mano y pasó a tener un nuevo protagonista dentro del mercado mexicano.

A pesar de este nuevo interés, desde el entorno del jugador aseguran que el club que avanzó con mayor seriedad hasta el momento es Cruz Azul. En La Máquina lo ven como una pieza clave para reforzar su mediocampo y no descartan acelerar las gestiones en las próximas semanas.

Publicidad

Publicidad

ver también Los 5 mejores jugadores mexicanos juveniles del 2025 que podrían dar el salto a Europa en el 2026

¿Cuánto pide Necaxa por Palavecino?

En cuanto a las condiciones, Necaxa ya dejó en claro su postura: no aceptará intercambios de futbolistas más dinero. La única forma de liberar a Palavecino será mediante el pago de 8 millones de dólares, cifra que complica las negociaciones y obliga a los interesados a analizar con cuidado cada paso.

En síntesis