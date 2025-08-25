Gustavo Matosas, entrenador bicampeón de la Liga MX con León, volverá a dirigir en primera división. Luego de seis años alejado de los banquillos, el ganador del Apertura 2013 y Clausura 2014 decidió afrontar un nuevo desafío de una manera muy particular.

Publicidad

Publicidad

Este lunes se confirmó que el argentino de 58 años se hará cargo de dirigir a Danubio de Uruguay, equipo que milita en la primera división del país sudamericano. Así, sucederá a Juan Manuel Olivera de manera interina hasta que el club encuentre un nuevo entrenador.

Lo curioso es que Matosas ya se encontraba trabajando en dicha institución como director deportivo. Y si bien ahora estará al frente del equipo, afirmó que su deseo es el de regresar a su anterior cargo.

Gustavo Matosas dirigirá de manera interina a Danubio de la primera división uruguaya. (Imago7)

Publicidad

Publicidad

“Yo no tenía ganas de dirigir en este momento, pero voy a estar de manera interina hasta designar a un nuevo técnico, después volverá a mi cargo (…) yo vine acá a darle una mano a Danubio y a la familia Del Campo, es un club que siempre se portó muy bien conmigo. Esperemos que mi interinato sea por pocos partidos. Si la cosa anda bien, podemos aprovechar para designar al cuerpo técnico nuevo para que trabaje pensando a futuro”, manifestó en diálogo con El Espectador Deportes.

El paso de Gustavo Matosas por la Liga MX

Vale recordar que Gustavo Matosas militó en México durante varios años de su carrera como entrenador.Sin ir más lejos, dirigió entre 2011 y 2015 pasando por Querétaro, León, América y Atlas para posteriormente volver durante un mes en 2019 a hacerse cargo de Atlético de San Luis.

Además, en tierras aztecas no solo ganó los mencionados títulos del Apertura 2013 y Clausura 2014 con el conjunto esmeralda, sino que también obtuvo la Concachampions 2014-2015 con América.

Publicidad