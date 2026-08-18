Jamal Musiala se vuelve a desmayar en pleno partido

Este martes se llevó a cabo un partido amistoso entre el Heidenheim y el Bayern Munich. La victoria del duelo ya era para los bávaros, por lo que al minuto 61, tan sólo ocho minutos después de haber entrado al terreno de juego, Jamal Musiala se desplomó y cayó al césped.

Publicidad

Jamal Musiala se desmayó por segunda ocasión

Inmediatamente sus compañeros rodearon de nueva cuenta y pidieron las asistencias médicas. En cuestión de unos minutos, el joven futbolista se puso de pie, pero en las imágenes se le podía ver desorientado y salió del terreno de juego.

Jamal Musiala has collapsed again 💔🤲 pic.twitter.com/JTFHvFTpg5 — Dr.Stephen Obiero M.D (@Retweet_tablike) August 18, 2026

¿Cuál fue el parte médico de Musial

Esto enciende las alarmas en el conjunto alemán, el futbolista de 23 años ya había superado el tema después de su primer desmayo en el amistoso ante el RB Leipzig, puesto que el conjunto guardó silencio y las versiones que circularon iban precisamente a un tema de “golpe de calor”.

Publicidad

Sin embargo, con esta segunda ocasión, la situación se agrava, porque ya había estado entrenando por separado del grupo y no se esperaba que en los pocos minutos que estuvo en el terreno de juego volviera a sufrir un desmayo de manera repentina.

Hasta el momento no se ha dado a conocer un parte médico, pero se espera que los cuestionamientos ahora sean mucho más insistentes, ya que está en riesgo la salud del futbolista con estos síntomas tan repetitivos, que podrían llevar a una situación más complicada en caso de no analizarse con detalle.

En síntesis

Jamal Musiala se desmayó al minuto 61 del amistoso entre Heidenheim y Bayern Munich.

se desmayó al minuto 61 del amistoso entre Heidenheim y Bayern Munich. Segunda ocasión que el jugador de 23 años se desvanece; antes ocurrió contra Leipzig.

que el jugador de 23 años se desvanece; antes ocurrió contra Leipzig. Sin parte médico oficial hasta el momento tras salir de la cancha desorientado.