¿Por qué no juegan Bruno Fernandes ni Vitinha en Noruega vs Portugal por la Nations League 2026-27?

Bruno Fernandes y Vitinha son dos grandes ausencias en la alineación titular de Portugal para enfrentar a Noruega por la fecha 2 de la Nations League 2026-27.

Portugal visita la ciudad de Oslo para medirse ante Noruega en el compromiso correspondiente a la Jornada 2 del Grupo 4 de la UEFA Nations League 2026-27, en uno de los duelos más atractivos de la cartelera dominical. Sin embargo, las ausencias de Bruno Fernandes y Vitinha en la zona de creación de la Seleção se convirtieron en uno de los principales focos de atención en la previa del cotejo.

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El motivo por el que no juega Bruno Fernandes en Portugal vs. Noruega

Bruno Fernandes no figura en la alineación titular de Portugal debido a un cuadro de molestias musculares. De hecho, el director técnico luso Jorge Jesus confirmó en conferencia de prensa que el mediocampista quedó descartado para este compromiso por dicha causa, por lo que ni siquiera ocupará un lugar en la banca de suplentes.

Al admitir que el volante terminó tocado en el duelo previo frente a Gales, Jorge Jesus reveló que el futbolista arrastraba esta sobrecarga desde sus últimos compromisos con el Manchester United: “Bruno dijo que llevaba sufriendo ese dolor desde hacía aproximadamente tres partidos, y ese fue uno de los factores que le impidieron estar a su nivel habitual contra Gales“.

A pesar de la baja obligada, el estratega de la Selección de Portugal confía en recuperar al mediocampista para el siguiente reto de la UEFA Nations League el próximo jueves en Copenhague. “Ha sido jugador mío y lo conozco bien. Ya he hablado con él. Prefiero no arriesgarlo en este partido y que esté listo y en buenas condiciones físicas para el partido contra Dinamarca“, concluyó el entrenador.

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El motivo por el que no juega Vitinha en Portugal vs. Noruega

Por su parte, la suplencia de Vitinha responde estrictamente a un ajuste táctico por parte del DT Jorge Jesus. El centrocampista del Paris Saint-Germain disputó los 90 minutos en la victoria anterior ante Gales, por lo que el cuerpo técnico optó por dosificar las cargas del plantel y darle descanso, arrancando el compromiso desde el banquillo.

A diferencia del parado exhibido en el duelo pasado, Jorge Jesus decidió implementar rotaciones en el cuadro estelar frente a Noruega, modificando principalmente la estructura de la medular. Únicamente Pedro Neto repite posición respecto al choque ante los galeses, mientras que el doble pivote en el sector central estará conformado por João Neves y João Palhinha.

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En síntesis