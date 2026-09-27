David Faitelson apuntó contra Antonio Mohamed por criticar a Katia Itzel García: “Barrabrava”

Antonio “El Turco” Mohamed generó un enorme revuelo mediático tras el electrizante empate 3-3 entre Toluca y Cruz Azul debido a sus severas declaraciones contra Katia Itzel García y su desempeño en el arbitraje. Posteriormente, el reconocido periodista David Faitelson arremetió de forma contundente contra el estratega argentino por sus dichos, tildándolo de “barrabrava“.

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Toluca visitó la cancha de Cruz Azul el sábado en un duelo donde Gabriel Fernández firmó la paridad 3-3 en el último minuto dentro de la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, pero marcado por decisiones arbitrales de Katie Itzel García que encendieron la molestia de Mohamed. “Si había un árbitro normal, ganábamos el partido… Entonces con un árbitro normal, que entiende el juego, seguramente era otro el desarrollo“, aseveró el entrenador de los Diablos Rojos durante la conferencia de prensa pospartido.

A pesar de que el técnico escarlata descartó que sus señalamientos respondieran a un tema de género, sus palabras no tardaron en generar eco en los medios de comunicación nacionales. El incidente se suma al reciente antecedente entre el Turco Mohamed y Katia Itzel García ocurrido hace dos fechas durante el compromiso frente al Atlas.

Faitelson cruza a Mohamed

Una de las voces más críticas en el entorno periodístico fue la del comunicador de TUDN David Faitelson, quien arremetió en redes sociales contra Mohamed tras escuchar las posturas del entrenador: “Muy mal Antonio Mohamed en depositar tanto coraje y responsabilidad en la árbitra (lo invito a enterarse que así se le llama: árbitra) Katia Itzel García…“

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Muy mal Antonio Mohamed en depositar tanto coraje y responsabilidad en la árbitra (lo invito a enterarse que así se le llama: árbitra) Katia Itzel García…

Parece que el entrenador del Toluca le sale, frecuentemente, lo “barrabrava”…

Es un asunto, sí, de educación… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) September 27, 2026

Posteriormente, el renombrado periodista condenó el comportamiento del estratega y recordó sus constantes enfrentamientos mediáticos al margen de la cancha. “Parece que al entrenador del Toluca le sale, frecuentemente, lo ‘barrabrava’… Es un asunto, sí, de educación…“, concluyó Faitelson.

En síntesis

Toluca y Cruz Azul empataron en un polémico 3-3 por la Jornada 10 del Apertura 2026.

empataron en un polémico 3-3 por la Jornada 10 del Apertura 2026. Antonio Mohamed criticó fuertemente el arbitraje de Katia Itzel García tras el empate.

criticó fuertemente el arbitraje de Katia Itzel García tras el empate. David Faitelson calificó de “barrabrava” a Mohamed por sus declaraciones sobre la árbitra.