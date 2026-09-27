Club León y FC Juárez se enfrentan este domingo por la Liga MX. La información de cómo ver el partido en el país.

Club León recibe este domingo a los Bravos de FC Juárez en el cierre de la actividad dominical de la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026. El encuentro comienza a las 19:00 hs (tiempo del Centro de México) y se lleva a cabo en el Estadio Nou Camp.

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La Fiera quiere mantenerse en puestos de Liguilla consiguiendo un buen resultado, mientras que FC Juárez ha sido el peor equipo de la Liga MX pero viene de obtener su primera victoria y está con la moral en crecimiento.

¿Por dónde ver el partido en México?

El compromiso entre Club León y FC Juárez de este domingo se transmite en vivo en México por FOX+ en televisión y por la plataforma de FOX One, por lo tanto no hay una opción para observarlo por televisión abierta.

La actualidad de ambos equipos

El conjunto esmeralda llega a este compromiso tras igualar 1-1 como visitante frente a Querétaro en la fecha anterior, sumando además un triunfo por 2-0 ante Atlético San Luis y una caída 3-1 frente a Pumas UNAM en sus cotejos más recientes de la Liga MX.

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Por su parte, FC Juárez viene de lograr un importante e ilusionante triunfo por 2-0 como local ante Tigres con doblete de Óscar Estupiñán, cortando una racha negativa de ocho partidos sin victorias.