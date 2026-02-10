West Ham vs. Manchester United EN VIVO: qué canal de TV transmite el partido de la Premier League 2025-26

Este martes 10 de febrero, desde las 14:15 horas del centro de México, el Manchester United visita al West Ham en el Estadio Olímpico de Londres, en un duelo correspondiente a la jornada 26 de la Premier League. Los Red Devils atraviesan un gran momento y buscarán sumar una nueva victoria que les permita seguir escalando posiciones en la tabla.

El equipo dirigido por Michael Carrick llega con confianza tras una racha positiva que lo tiene como uno de los conjuntos más en forma del campeonato. Manchester United intentará conseguir su quinta victoria consecutiva, un resultado que podría colocarlo en una posición privilegiada en la lucha por los puestos europeos.

Del otro lado, el West Ham vive una realidad completamente distinta. El conjunto londinense se encuentra en zona de descenso y necesita sumar de manera urgente para comenzar a salir de la parte baja de la clasificación. La presión es máxima, ya que cada partido representa una oportunidad clave para mantenerse con vida en la máxima categoría.

A pesar de que todavía restan varias jornadas por disputarse, los Hammers saben que no pueden dejar escapar puntos en casa. Jugar ante su afición será un factor importante, pero enfrente tendrán a un rival que llega en plena forma y con el objetivo claro de seguir sumando de a tres.

¿Dónde ver West Ham vs. Manchester United EN VIVO?

El encuentro se podrá ver en vivo en México a través de la señal de TNT, mientras que también estará disponible vía streaming en la plataforma HBO Max. El partido comenzará a las 14:15 horas (centro de México) y se disputará en el Estadio Olímpico de Londres.

En síntesis

