La policía de Cataluña abrió una investigación por un presunto caso de agresión sexual ocurrido en Barcelona durante la madrugada del 8 de febrero, en el que aparece involucrado Fatinho Jr., hermano de Ansu Fati. Según la información que dio a conocer Mundo Diario, se trata de un hecho grave que ya activó a los Mossos d’Esquadra, aunque el proceso todavía se encuentra en una etapa preliminar.

El caso explotó mediáticamente en las últimas horas y obligó a salir a aclarar uno de los puntos que más ruido generó. Desde el FC Barcelona y fuentes oficiales de la policía autonómica desmintieron que el episodio haya tenido lugar en la casa de Lamine Yamal, nombre que fue mencionado en versiones iniciales. El joven futbolista no está siendo investigado ni aparece vinculado a los hechos.

De acuerdo a los primeros datos que manejan las autoridades, una joven de origen holandés habría salido a la discoteca Shoko junto al entorno del futbolista y otros amigos. Más tarde, el grupo se habría trasladado a una vivienda ubicada en Esplugues de Llobregat, donde se habría producido el episodio que hoy está bajo análisis policial.

Siempre según ese relato preliminar, la joven aseguró que se despertó sin ropa, que fue tocada sin su consentimiento y que encontró a Fatinho Jr. a su lado. Además, manifestó sospechas de haber sido víctima de sumisión química, una posibilidad que, de confirmarse mediante estudios médicos, agravaría considerablemente el cuadro. Tras el hecho, fue llevada a un centro de salud para realizarse exámenes clave.

Otro dato que figura en los reportes iniciales es que la joven habría recibido una bofetada, lo que suma un componente de violencia física al caso. Más allá de la exposición mediática, los investigadores trabajan con cautela, priorizando la recolección de pruebas y la protección de la presunta víctima.

No hay denuncia formal, pero los Mossos ya activaron el protocolo

Por ahora no existe una denuncia formal presentada, aunque eso no frenó el accionar policial. En este tipo de delitos, es habitual que se abran diligencias de oficio para reconstruir lo sucedido y preservar posibles evidencias. Si la situación avanza y la denuncia se concreta, el caso podría quedar en manos de la Unidad Central de Agresiones Sexuales, especializada en este tipo de investigaciones. Mientras tanto, el expediente sigue abierto y bajo estricta reserva.

