El mexicano Donovan Carrillo ya está haciendo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milan-Cortina 2026, puesto que se convirtió en el primer patinador artístico nacional que logra clasificarse entre los 24 mejores en dos ocasiones y ahora que está en la Gran Final te contaremos dónde y cuándo podrás ver la competencia.

Este martes fue el debut de Donovan en el programa corto del patinaje artístico con la canción Hip Hip Chin Chin. Lamentablemente, tuvo una falla al hacer el Triple Axel por lo que le redujeron un punto y se quedó con un registro de 75.56 puntos. En primera instancia se mantuvo en el tercer puesto, pero mientras fueron saliendo los participantes quedó en el 23° puesto.

¿Cuándo y a qué hora patina Donovan Carrillo?

Ahora se viene la final en el programa libre y es aquí donde busca nuevamente hacer historia y poder regalarles más alegrías los mexicanos. La competencia será el próximo viernes 13 de febrero en la Milano Ice Skating Arena, conocido como el Unipol Forum. Esta pista está muy cerca del centro de la ciudad y tendrá una cita a las 12:00 horas del centro de México.

¿Dónde se transmite?

Para poder ver a Donovan en esta competencia en nuestro país se podrá hacer a través de Claro Sports mediante su canal de YouTube, aunque también habrá una transmisión especial en TUDN mediante Canal 5 y en su plataforma de streaming por ViX Premium, siendo las únicas opciones además se seguirlo a través de la página de Olympics.

