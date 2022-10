Se viene el partido Toluca vs. Pachuca en la IDA de la gran FINAL del Apertura 2022, por lo que vamos a repasar quiénes son los árbitros de la final de la Liga MX.

Llegó el momento para la gran definición de campeonato, en el cual Toluca jugará contra Pachuca en la IDA de la Final del Apertura 2022 por la Liga MX. De entre ambos equipos saldrá el nuevo ganador del certamen aunque el primer partido, a disputarse el jueves 27 de octubre, tendrá lugar en el Estadio Nemesio Díez.

Recordemos que los "Diablos Rojos" arribaron a esta instancia luego de imponerse contra América en un 3-2 de resultado global, además de que buscarán la undécima corona de su historia. Mientras que los "Tuzos" se clasificaron después de lo que fuera la goleada 6-2 lograda contra Rayados de Monterrey. De cara al compromiso entre sí, vamos a conocer a los árbitros del partido.

Árbitros de la final de la Liga MX

Finalmente, el señor Marco Ortíz fue elegido como el árbitro para llevar a cabo el encuentro entre ambos conjuntos. El mencionado va a ser acompañado por los jueces de línea Christian Espinosa junto a Jorge Antonio Sánchez. En cuanto al VAR, será Fernando Hernández el encargado principal siendo asistido por Michel Ricardo Espinoza.

Pasando por los resultados de la presente campaña, Ortíz dijo presente solamente en tres encuentros de los "Diablos Rojos", no así para con los "Tuzos", que directamente no formó parte en ninguno. De esos partidos, Toluca se impuso en dos (3-0 vs. FC Juárez en el repechaje y 2-1 ante América en la ida de los cuartos) y cayó en el restante 3-1 ante Tigres UANL en la etapa regular.