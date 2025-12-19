La contundente predicción a horas de la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua: “En menos de 60 segundos”

Faltan apenas unas horas para que el duelo más esperado de la parte final del año que protagonizarán Jake Paul y Anthony Joshua se lleve a cabo. En el Kaseya Center de Miami, la atención estará centrada en el combate de los pesos pesados que buscarán terminar el 2025 de la mejor manera, aunque para alguien que conoce el mercado como Conor McGregor, el resultado final parece estar bastante claro.

McGregor tiene claro al ganador de Paul vs. Joshua

Lo que entiende The Notorious es que Paul no tiene nade que hacer ante Joshua. Para el irlandés hay una clara y contundente ventaja del británico sobre la celebridad, hecho que le permitirá terminar la historia mucho antes de lo que algunos pueden imaginar. McGregor pronosticó que Joshua terminará ganando por nocaut antes del primer minuto de pelea.

Conor McGregor eligió a Anthony Joshua como ganador vs. Jake Paul. (GETTY IMAGES)

Mediante su cuenta de X, Conor emitió un breve mensaje en el que reveló lo que espera para la pelea de Paul ante Joshua y no dudó en sus comentarios: “Aún no he hecho mi apuesta personal para este partido. Aunque me gusta ‘KO en los primeros 60 segundos’ a 11/1″.

Lo que piensa McGregor es lo que muchos expertos que han analizado la contienda sostienen. El hecho de que un excampeón del mundo se enfrente a una celebridad en ascenso genera que el favoritismo se incline para el protagonista de mayor recorrido, aunque no con la contundencia que espera el irlandés.

De cualquier manera, la contienda será más que atractiva. Ambos cuentan con un gran poder en sus pegadas y el nocaut puede aparecer en cualquier momento. Claro que por una cuestión de experiencia y recorrido se espera que el desenlace llegue a favor de Joshua, pero lo cierto es que lo que genera Paul hace difícil pensar que puede llegar a terminar sobre la lona, humillado ante el mundo.

En síntesis

Jake Paul y Anthony Joshua pelearán en el Kaseya Center de Miami.

y pelearán en el de Miami. Conor McGregor pronosticó que Joshua ganará por nocaut en los primeros 60 segundos .

pronosticó que Joshua ganará por en los primeros . La apuesta personal sugerida por McGregor para el combate tiene un valor de 11/1.

