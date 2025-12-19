El sorteo de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 y los equipos ya clasificados conocen a sus rivales de zona. Los doce grupos ya tienen una hoja de ruta y eso incluye a Colombia, que integra el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del Playoff entre RD Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Publicidad

Publicidad

Uno de los grandes protagonistas de los Cafeteros es el delantero Luis Díaz, exjugador del Liverpool de Inglaterra y actual Bayern Munich de Alemania. En particular, al jugador se le consultó por el gran duelo ante el equipo de Cristiano Ronaldo en diálogo con The Guardian.

Sin rodeos, contestó: “¿El partido contra Portugal? Va a ser increíble. Tienen a uno de los mejores jugadores del mundo: Cristiano Ronaldo. También tuve la oportunidad de jugar con Vitinha. Ellos tienen a Bruno Fernandes… Va a ser un partido muy disputado. Hemos demostrado que podemos jugar contra cualquier selección, así que obviamente buscaremos la victoria“.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Además, continuó: “Estamos muy emocionados por el Mundial. Hemos tenido un gran proceso conNéstor (Lorenzo) desde que llegó y creo que hemos crecido mucho. Hemos jugado buenos partidos, hemos aprendido cosas positivas y también negativas. Malas y buenas. Y ahora ven un equipo feliz, muy tranquilo, muy unido, que persigue el mismo objetivo, y eso me encanta. También veo que nuestra afición, nuestra gente, comparte el mismo sentimiento“.

También fue consultado por otro referente, James Rodríguez: “Es nuestro capitán, nuestro líder, y cada vez que viste la camiseta de Colombia se transforma. Siempre lo da todo por la selección cada vez que juega y es a quien admiramos. Además, está en una edad que le permite estar más tranquilo, feliz y disfrutar de la vida. No sé cuánto tiempo le queda, ¡Quiero disfrutarlo más! Lo quiero siempre con la selección. Así que para nosotros, la selección, para nuestra gente, él es el número 10. El capitán. Lo es todo para nosotros“.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Luis Díaz en Bayern Munich?

ver también Cuándo juegan Heidenheim vs. Bayern Múnich de Luis Díaz por la Bundesliga 2025-26: día, hora y TV

En esta temporada, el atacante disputó 21 partidos, siendo titular en 20 de ellos. Hasta el momento marcó 12 goles y realizó 7 asistencias. Sin dudas un aporte que le permite ser diferencial para el conjunto alemán y ser una pieza fundamental.

Publicidad

Publicidad

En síntesis