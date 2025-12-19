Terminó el Apertura 2025 de la Liga MX y con ello la actividad del futbol en la Primera División de México. Toluca venció a Tigres UANL y los Felinos deberán superar el mal trago para poder volver más fuertes y competir de lleno por obtener el Clausura 2026.

Ahora, la directiva de los Felinos, junto con el cuerpo técnico encabezado por Guido Pizarro deben proyectar el mercado de pases, tanto con salidas como con llegadas. Un jugador que está en evaluación para su continuidad es el defensa Javier Aquino.

Al lateral derecho se le termina el contrato el próximo 31 de diciembre. Con 35 años de edad, es uno de los futbolistas más veteranos y su futuro inmediato es incierto. Eso sí, uno de los históricos del equipo, con cinco campeonatos hasta el momento.

Ahora, acorde a la información del periodista Carlos Ponce de León, los Felinos y el jugador ya están en pláticas para una renovación de contrato. La oferta sería de solo un torneo más, el Clausura 2026, y sin aumento salarial, por lo que en seis meses Aquino tendría que buscar otro equipo.

De momento, las opciones son limitadas para el canterano de Cruz Azul. Es el cuarto jugador de mayor edad en el actual plantel, por detrás de André-Pierre Gignac y los porteros Nahuel Guzmán y Felipe Rodríguez, y en general, es uno de los diez más veteranos en toda la Liga MX.

¿Cómo fue el Apertura 2025 de Javier Aquino en Tigres UANL?

En lo que respecta al último torneo, Aquino disputó 20 partidos, siendo titular en 17 de ellos. No marcó goles, pero sí realizó dos asistencias. Sin dudas, más allá de lo meramente estadístico, su aporte pasa por otro lado, desde el juego de la entidad regiomontana.

En síntesis