Con la llegada de Nacho Ambriz a Toluca, en las redes sociales y en los medios se empezó a hablar de los primeros tres posibles refuerzos para afrontar el Clausura 2022 de la Liga MX. Nombres como Brian Lozano de Santos Laguna, Jonathan Rodríguez de Cruz Azul y Christian Tabó de Puebla fueron los apuntados en esos rumores, aunque todavía no se dieron a conocer avances por esas contrataciones...

Eso sí, de acuerdo con la información que brindó Juan Carlos Cartagena a través de su cuenta personal de Facebook, la directiva de los Diablos Rojos está dispuesta a abrir un nuevo capítulo para recuperar a un jugador que supo cómo vestir la playera de la institución y que dejó un buen recuerdo en el Nemesio Diez.

"Ya viene la Navidad, ¿qué tal se han portado y qué tal les caería un regalo? Podría venir del Norte. Vamos a hablar del caso de Leonardo Fernández. ¿Qué pasa con este tema? ¿Qué ha cambiado? Toluca nunca ha quitado el dedo del renglón. El interés sigue y uno de mis gurús me dijo que no han dejado de estar insistiendo, preocupados y ocupados, desde hace más de dos meses", informó el periodista de TUDN.

"Está claro que no juega y no está a gusto. No irían por un préstamo, quieren hacerse del jugador de forma definitiva y eso es muy importante. En Tigres UANL no lo quieren y estarán buscando cómo deshacerse de él. Todos son factores a favor, quiero ser claro, esto no significa que ya esté hecho", agregó.