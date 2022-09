Tras la derrota 2-1 sufrida ante Puebla, Tigres tiene muy pocas posibilidades de clasificar directo a Liguilla como uno de los cuatro primeros del Apertura 2022 de la Liga MX. ¿Por qué es un fracaso si no lo hace?

Los Tigres de la UANL han complicado mucho su presente producto de una serie de partidos en que su rendimiento ha sido muy irregular, pues así como le cortaron en elvión a las Chivas de Guadalajara con una goleada 4-1, perdieron en tres de sus últimas cinco presentaciones, siendo el último traspié un inesperado 2-1 en contra ante Puebla.

El panorama indica que con solo un partido por disputar en la fase regular, que tendrá lugar el próximo sábado primero de octubre visitando al Atlético San Luis, el equipo que conduce Miguel Herrera ya no depende de sí mismo sino de una combinación de resultados difícil de lograr, contemplando que sume los tres puntos, para meters entre los cuatro primeros y sellar su clasificación directa a la Liguilla del Apertura 2022 de la Liga MX.

En Monterrey ya se habla de fracaso para el caso en que no lo logre, sin reparos en lo que pueda hacer luego en el repechaje. Así lo expresó el periodista Jesús Barrón en su Comentario al Día. "Es un fracaso, no se le puede llamar de otra forma, al no clasificar a los primeros cuatro lugares de la tabla general", comenzó diciendo.

"Estás en una situación donde te trajeron todo. Recurso humano, mucho jugador de calidad. Tienes delanteros, tienes medios, tienes contenciones, defensas... Samir que llegó y ha jugado a gran nivel, un portero de época como Nahuel Guzmán y que este equipo esté del quinto lugar para abajo, en un repechaje, es un fracaso. No se le puede llamar de otra forma", agregó.

Y concluyó: "¿Qué necesita Tigres para avanzar de manera directa? Un milagro, algo que difícilmente va a suceder. Una combinación de resultados que ya no dependen de Tigres. El último pasaje en repechaje fue pérdida contra Atlas de Guadalajara y después de eso se fue Tuca Ferreti. Así que los repechajes ya dejaron a Tigres sin entrenador. Ahí nomás se las dejo".