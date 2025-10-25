Este sábado 25 de octubre, el futbol está de luto, después de que el periodista Alejandro Orvañanos de Claro Sports diera a conocer el sensible fallecimiento de de Manuel Lapuente a los 81 años de edad. El exjugador y entrenador en el futbol mexicano salió campeón con equipos como Puebla, Necaxa y el Club América, siendo dirigente de estos clubes.

Lapuente es recordado por la afición del futbol mexicano al estar en la Copa Confederaciones en 1997 con la Selección Nacional. Además de estar al frente de equipos como La Franja, Ángeles de Puebla, Atlante, Cruz Azul, los Rayos, las Águilas y a los Tigres. Hasta el momento no se sabe cuál fue la causa de su muerte, por lo que en breve tendremos más información.

¿Quién fue Manuel Lapuente?

Manuel Lapuente Díaz nació en Puebla de Zaragoza el 15 de mayo de 1944, también era conocido por su apodo “Manolo”. Tuvo su debut profesional vistiendo los colores del Monterrey en 1964 y posteriormente jugó para los Rayos del Necaxa en 1966. Cuatro años más tarde volvió a su ciudad natal siendo de los más destacados de aquella época.

Lapuente y Selección Mexicana

Su carrera como futbolista profesional la terminó estando en Atlas en 1974. Participó por primera vez en Selección Mexicana ganando la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1967 en Canadá. Fueron 13 juegos oficiales que estuvo con la camiseta Tricolor.

Como entrenador ha sido uno de los directores técnicos con más títulos en el futbol nacional. Su primer torneo oficial dirigiendo a México fue en la Copa FIFA Confederaciones en 1977 en Arabia Saudita, aunque no les fue nada bien, quedando fuera de la fase de grupos de dicha competencia, aunque más tarde llegó su revancha.

En 1988 obtuvo su primer título como entrenador del cuadro Tricolor al ganar la Copa de Oro de la Concacaf y en ese mismo año participó en el Mundial de Francia, donde se registra la mejor participación de México en una Copa del Mundo tras vencer a Corea del Sur y empató a Bélgica y a Holanda; aunque luego cayeron ante Alemania.

