La Selección Mexicana no atraviesa por su mejor momento a pocos meses del Mundial 2026 y tendrá algunas pruebas más antes del comienzo del certamen internacional en el que justamente será anfitriona junto a Estados Unidos y Canadá.

En su última gira, los dirigidos por Javier Aguirre no ganaron ninguno de los dos partidos amistosos que disputaron. El primero fue derrota por 4-0 ante Colombia en Estados Unidos y el segundo terminó en empate 1-1 ante Ecuador en Guadalajara.

Uno de los puestos que todavía está en duda es el arco ya que ninguno de los arqueros ha estado a la altura de las circunstancias hasta el momento. Ni Tala Rangel ni Luis Malagón mostraron su mejor versión y el DT todavía no ha tomado una decisión.

Esto le abre la oportunidad a Memo Ochoa de poder volver a ser convocado y ganarse su lugar en la lista para poder cumplir su objetivo que es convertirse en el futbolista mexicano con más mundiales disputados de la historia. Además, también podría ser titular.

Sin embargo, los números tampoco están respaldando a Memo ya que su presente en el futbol de Chipre ha dejado mucho que desear desde que fichó con el AEL Limassol.

Ochoa volvió a sufrir una goleada en México

La situación no es nada positiva para el arquero mexicano, que llegó al club de Chipre con la intención de mantenerse activo y continuar siendo una opción para la Selección Mexicana.

Pese a ello, su equipo ha encajado 12 goles en apenas cuatro partidos, lo que ha generado dudas sobre su desempeño y ha alertado a los seguidores del arquero. Este fin de semana, el AEL Limassol volvió a caer con claridad, perdiendo 4-0 ante el Aris Limassol, aumentando la preocupación sobre el rendimiento y la continuidad de Ochoa en la portería.

