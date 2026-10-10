Alineaciones de Atlético San Luis y Santos Laguna por la Liga MX: formaciones probables

Atlético San Luis y Santos Laguna se enfrentan este domingo 11 de octubre en el Estadio Libertad Financiera por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Atlético San Luis vs. Santos Laguna este domingo 11 de octubre en el Estadio Libertad Financiera desde las 17:00 hora de México por la Liga MX: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Atlético San Luis y Santos Laguna

Atlético San Luis viene de ganarle 3-2 a Pumas UNAM y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Santos Laguna viene de ganarle 1-0 a Pachuca y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Atlético San Luis y Santos Laguna

Atlético San Luis (3-4-3): Gibran Lajud, Eduardo Aguila, Aldo Cruz, Benjamin Galindo, Anderson Duarte, Sebastien Salles-Lamonge, Oscar Macias, Román Torres Acosta, Rafa Llorente, Felipe Mora, David Rodriguez.

Santos Laguna (3-4-3): Carlos Acevedo, Efrain Orona, Felipe Sánchez, Franco Pardo, Diego Gonzalez, Fran Villalba, Facundo Caseres, Mauricio Cuevas, Ezequiel Bullaude, Esteban Lozano, Kevin Palacios. DT: Renato Paiva.

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Suplentes de Atlético San Luis: Andres Sanchez, Roberto Meraz, Juanpe, Benjamin Galdames, Luis Najera, Johan Caicedo, Lucas Esteves, Santiago Munoz, Leonardo Flores, Sebastian Perez-Bouquet.

Suplentes de Santos Laguna: Jose Abella, Aldo Lopez, Javier Guemez, Emmanuel Echeverria, Eduardo Aguirre, Ramiro Sordo, Jonathan Perez, Tahiel Jimenez, Hector Holguin, Luis Gomez.

La previa de Atlético San Luis y Santos Laguna: todo lo que hay que saber

Día: domingo 11 de octubre

domingo 11 de octubre Hora: 17:00 (hora de México)

17:00 (hora de México) Estadio: Estadio Libertad Financiera

Estadio Libertad Financiera Historial: 18 cruces — Atlético San Luis ganó 7, Santos Laguna ganó 7 y empataron 4

18 cruces — Atlético San Luis ganó 7, Santos Laguna ganó 7 y empataron 4 Último antecedente: 23/04/2026: Atlético San Luis 2-0 Santos Laguna

23/04/2026: Atlético San Luis 2-0 Santos Laguna Próximo partido de Atlético San Luis: vs. Toluca, domingo 18 de octubre

vs. Toluca, domingo 18 de octubre Próximo partido de Santos Laguna: vs. Querétaro, sábado 17 de octubre