Alineaciones de Atlético San Luis y Santos Laguna por la Liga MX: formaciones probables

Se viene Atlético San Luis vs. Santos Laguna este domingo 11 de octubre en el Estadio Libertad Financiera desde las 17:00 hora de México por la Liga MX: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Atlético San Luis y Santos Laguna
Atlético San Luis viene de ganarle 3-2 a Pumas UNAM y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Santos Laguna viene de ganarle 1-0 a Pachuca y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Atlético San Luis y Santos Laguna
Atlético San Luis (3-4-3): Gibran Lajud, Eduardo Aguila, Aldo Cruz, Benjamin Galindo, Anderson Duarte, Sebastien Salles-Lamonge, Oscar Macias, Román Torres Acosta, Rafa Llorente, Felipe Mora, David Rodriguez.
Santos Laguna (3-4-3): Carlos Acevedo, Efrain Orona, Felipe Sánchez, Franco Pardo, Diego Gonzalez, Fran Villalba, Facundo Caseres, Mauricio Cuevas, Ezequiel Bullaude, Esteban Lozano, Kevin Palacios. DT: Renato Paiva.
Suplentes de Atlético San Luis: Andres Sanchez, Roberto Meraz, Juanpe, Benjamin Galdames, Luis Najera, Johan Caicedo, Lucas Esteves, Santiago Munoz, Leonardo Flores, Sebastian Perez-Bouquet.
Suplentes de Santos Laguna: Jose Abella, Aldo Lopez, Javier Guemez, Emmanuel Echeverria, Eduardo Aguirre, Ramiro Sordo, Jonathan Perez, Tahiel Jimenez, Hector Holguin, Luis Gomez.
La previa de Atlético San Luis y Santos Laguna: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 11 de octubre
- Hora: 17:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Libertad Financiera
- Historial: 18 cruces — Atlético San Luis ganó 7, Santos Laguna ganó 7 y empataron 4
- Último antecedente: 23/04/2026: Atlético San Luis 2-0 Santos Laguna
- Próximo partido de Atlético San Luis: vs. Toluca, domingo 18 de octubre
- Próximo partido de Santos Laguna: vs. Querétaro, sábado 17 de octubre