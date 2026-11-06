Arrancó la acción en la jornada 16 del campeonato y con cambios en los lugares de privilegio.

¡Un viernes de lujo! La triple cartelera de este comienzo de la 16° jornada de la fase regular ha causado serias modificaciones en la tabla de posiciones del Apertura 2026. Algunos clubes han aprovechado sus oportunidades, mientras otros equipos han complicado su futuro en este torneo del segundo semestre de la Liga MX.

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Los resultados de los juegos del viernes en el Apertura 2026:

En el primer turno del día, Atlético San Luis perdió por 1-0 ante FC Juárez de local en el Estadio Libertad Financiera, sufriendo su séptima caída de la temporada. Oscar Estupiñán, a los 85 minutos de partido, convirtió el único tanto del compromiso por medio de una precisa conquista desde los doce pasos.

En simultáneo al juego anterior, Xolos cayó por 1-0 ante Necaxa en condición de visitante en el Estadio Victoria, en la que fue su cuarta derrota de esta campaña. El estadounidense Danny Leyva, a los 12 minutos del encuentro, marcó el único gol del partido, complicando al Tijuana en sus aspiraciones de ir a Liguilla.

En la segunda franja del viernes, Santos Laguna venció por 2-0 al Atlante a domicilio en el Estadio Azteca, alcanzando su octavo triunfo en este campeonato. Los jóvenes Tahiel Jiménez, a los 67 minutos del juego, y Esteban Lozano, a los 77 minutos del partido, anotaron los tantos del equipo sensación de esta Liga MX.

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Tahiel festejó en el Azteca para Santos [Foto: Getty]

¿Cómo quedaron Santos Laguna y Xolos tras el viernes del Apertura 2026?

Consumada la actividad del primer día de la fecha, los ‘Guerreros’ llegaron al 5° lugar y casi aseguraron su boleto a los cuartos de final de la Fiesta Grande de esta Liga MX. Contrariamente, con su caída ante Necaxa, ‘La Jauría’ no salió del 7° puesto y podría perder terreno si se dan otros resultados desfavorables ajenos en esta jornada 16.

La tabla de posiciones del Apertura 2026 tras el triunfo de Santos Laguna:

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¿Qué partidos se juegan mañana en el Apertura 2026 de la Liga MX?

Este sábado aparecen cuatro duelos programados en la agenda futbolera para que los aficionados no se despeguen del sofá ni de la televisión: