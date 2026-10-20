Alineaciones de Tigres y León por la Liga MX: formaciones probables

Tigres recibe a León este martes 20 de octubre desde las 21:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Universitario (UANL). Tigres viene de empatar 1-1 con Chivas y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. León viene de caer 3-5 ante Club América y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Tigres y León
Tigres (4-2-3-1): Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Rafael Guerrero, Alan Franco, Mauro Laínez, Fernando Gorriarán, Emiliano Gómez, Henrique Simeone Koifman, Diego Laínez, Guillermo Martínez, Ozziel Herrera. DT: Víctor Vucetich.
León (4-1-4-1): Óscar García, Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Salvador Reyes, Edgar Guerra, Rodrigo Echeverría, José Rodríguez, Jesús Aldair Lara Sánchez, Daniel Arcila, Díber Cambindo. DT: Javier Gandolfi.
La previa de Tigres y León: todo lo que hay que saber
- Día: martes 20 de octubre
- Hora: 21:10 (hora de México)
- Estadio: Estadio Universitario (UANL)
- Historial: 37 cruces — Tigres ganó 15, León ganó 11 y empataron 11
- Último antecedente: 01/02/2026: León 1-2 Tigres
- Próximo partido de Tigres: vs. Pumas UNAM, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de León: vs. Toluca, sábado 24 de octubre