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Alineaciones de Tigres y León por la Liga MX: formaciones probables

Tigres y León se enfrentan este martes 20 de octubre en el Estadio Universitario (UANL) por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Tigres vs. Leon, Liga MX
Tigres vs. Leon, Liga MX

Tigres recibe a León este martes 20 de octubre desde las 21:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Universitario (UANL). Tigres viene de empatar 1-1 con Chivas y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. León viene de caer 3-5 ante Club América y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Tigres y León

Tigres (4-2-3-1): Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Rafael Guerrero, Alan Franco, Mauro Laínez, Fernando Gorriarán, Emiliano Gómez, Henrique Simeone Koifman, Diego Laínez, Guillermo Martínez, Ozziel Herrera. DT: Víctor Vucetich.

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León (4-1-4-1): Óscar García, Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Salvador Reyes, Edgar Guerra, Rodrigo Echeverría, José Rodríguez, Jesús Aldair Lara Sánchez, Daniel Arcila, Díber Cambindo. DT: Javier Gandolfi.

La previa de Tigres y León: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 20 de octubre
  • Hora: 21:10 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Universitario (UANL)
  • Historial: 37 cruces — Tigres ganó 15, León ganó 11 y empataron 11
  • Último antecedente: 01/02/2026: León 1-2 Tigres
  • Próximo partido de Tigres: vs. Pumas UNAM, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de León: vs. Toluca, sábado 24 de octubre
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