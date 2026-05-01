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Clausura 2026

Liguilla del Clausura 2026: Listos los árbitros para los juegos de Ida de los Cuartos de Final

La Federación Mexicana de Futbol reveló a los árbitros para los juegos de Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla de la Primera División de México.

La Federación Mexicana de Futbol reveló a los árbitros para la Liguilla del Clausura 2026
© Getty ImagesLa Federación Mexicana de Futbol reveló a los árbitros para la Liguilla del Clausura 2026

El inicio de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX están a la vuelta de la esquina y, en las últimas horas, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) reveló las ternas arbitrales completas para cada uno de los juegos de Ida.

Ternas arbitrales para la Liguilla del Clausura 2026

Tigres UANL vs. Chivas
  • Árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce
  • Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina
  • Asistente 2: Óscar Yahir Barriga Castro
  • 4° Árbitro: Karen Hernández Andrade
  • VAR: Guillermo Pacheco Larios
  • AVAR: Manuel Alonso Martínez Sánchez
Atlas vs. Cruz Azul
  • Árbitro: Yonatan Peinado Aguirre
  • Asistente 1: Leonardo Javier Castillo Rodríguez
  • Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto Dávila
  • Cuarto Árbitro: Oscar Mejía García
  • VAR: Erick Yair Miranda Galindo
  • AVAR: Salvador Pérez Villalobos
América vs. Pumas UNAM
  • Árbitro: Luis Enrique Santander Aguirre
  • Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
  • Asistente 2: Enrique Isaac Bustos Díaz
  • 4° Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández
  • VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina
  • AVAR: Michel Caballero Galicia
Toluca vs. Pachuca
  • Árbitro: Fernando Hernández Gómez
  • Asistente 1: José Ibrahim Martínez Chavarría
  • Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Miranda
  • 4° Árbitro: Martín Molina Astorga
  • VAR: Diana Stephanía Pérez Borja
  • AVAR: Óscar Macías Romo

¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026?

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Según lo que indica el Reglamento, el calendario establece que los duelos de Ida se jugarán el sábado 2 y domingo 3 de mayo. Mientras que los juegos de Vuelta se disputarán el sábado 9 y domingo 10 de mayo. Los peores clasificados abrirán las llaves y habrá ventaja deportiva en caso de igualdad en el resultado global.

Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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