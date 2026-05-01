Liguilla del Clausura 2026: Listos los árbitros para los juegos de Ida de los Cuartos de Final

El inicio de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX están a la vuelta de la esquina y, en las últimas horas, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) reveló las ternas arbitrales completas para cada uno de los juegos de Ida.

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Ternas arbitrales para la Liguilla del Clausura 2026

Tigres UANL vs. Chivas

Árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce

Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina

Asistente 2: Óscar Yahir Barriga Castro

4° Árbitro: Karen Hernández Andrade

VAR: Guillermo Pacheco Larios

AVAR: Manuel Alonso Martínez Sánchez

Atlas vs. Cruz Azul

Árbitro: Yonatan Peinado Aguirre

Asistente 1: Leonardo Javier Castillo Rodríguez

Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto Dávila

Cuarto Árbitro: Oscar Mejía García

VAR: Erick Yair Miranda Galindo

AVAR: Salvador Pérez Villalobos

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América vs. Pumas UNAM

Árbitro: Luis Enrique Santander Aguirre

Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

Asistente 2: Enrique Isaac Bustos Díaz

4° Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández

VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina

AVAR: Michel Caballero Galicia

Toluca vs. Pachuca

Árbitro: Fernando Hernández Gómez

Asistente 1: José Ibrahim Martínez Chavarría

Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Miranda

4° Árbitro: Martín Molina Astorga

VAR: Diana Stephanía Pérez Borja

AVAR: Óscar Macías Romo

¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026?

Según lo que indica el Reglamento, el calendario establece que los duelos de Ida se jugarán el sábado 2 y domingo 3 de mayo. Mientras que los juegos de Vuelta se disputarán el sábado 9 y domingo 10 de mayo. Los peores clasificados abrirán las llaves y habrá ventaja deportiva en caso de igualdad en el resultado global.