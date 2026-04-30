A pocos días de iniciar el camino en la Fiesta Grande del futbol mexicano, el Club América anunció la pérdida de un futbolista para lo que queda de la temporada. A raíz de una situación sucedida puertas adentro del centro de entrenamiento del primer equipo, José Raúl Zúñiga se lesionó y será baja en el cuadro azulcrema. Se acabó el semestre para la ‘Pantera’, que no podrá redimirse.

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El centrodelantero de las ‘Águilas’ se vio envuelto en un episodio que no sucedió a la vista de todos y lo afectará de cara a lo que viene. El ‘9’ sufrió una lesión ‘de accidente’ en la última práctica del equipo de André Jardine, y las consecuencias serán fatales para él. Horas después del acontecimiento, la institución se proclamó al respecto y aclaró los hechos en forma oficial.

Si bien no se brindaron detalles sobre las circunstancias en que se dio ese momento letal, el América informó que José Raúl Zúñiga posee una fractura de clavícula izquierda. La misma lesión que anoche padeció Giorgian De Arrascaeta en Copa Libertadores dejándolo sin Mundial, dejará a la ‘Pantera’ sin poder ser parte de la definición del corriente Clausura 2026.

América no tendrá a Pantera Zúñiga para los mata-mata [Foto: Getty]

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A raíz del delicado inconveniente físico que le tocó atravesar en el entrenamiento de hoy del América, el centroatacante deberá estar entre dos y tres meses afuera de las canchas. El colombiano tendrá una rehabilitación progresiva hasta volver a jugar, por lo que por lo menos hasta después de la Copa del Mundo no volverá a ver acción dentro de un campo de juego.

Según reveló el Club América a través de su anuncio oficial, José Raúl Zúñiga ya fue intervenido quirúrgicamente de inmediato tras la lesión sufrida en la sesión con el equipo. Tras la operación, el futbolista tendrá un breve reposo y luego sí arrancará con su recuperación pensando en el segundo semestre del año. Se quedó sin Liguilla y tendrá que acompañar al grupo desde fuera.

Si bien André Jardine tendrá una variante menos para echar mano en la Liguilla, lo cierto es que la ‘Pantera’ no venía teniendo un rendimiento trascendental para el América. En 2026 llevaba sólo 2 goles en 22 partidos disputados, un aporte notoriamente bajo considerándose de un ‘killer’, para lo cual las ‘Águilas’ lo contrataron en su momento. No obstante, todos le desean una pronta recuperación.

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El comunicado oficial del América sobre José Raúl Zúñiga: