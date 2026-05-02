Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del juego entre Tigres y Chivas , por el duelo de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026. ¡Todo a tono para un partidazo de Liga MX!

Vicente Jassiel Reynoso Arce será el réferi encargado de impartir justicia en el partido de esta tarde entre los 'Universitarios' y el 'Rebaño Sagrado'. Guillermo Pacheco Larios tendrá en sus manos la responsabilidad de ejecutar el VAR.

A lo largo de la historia, auriazules y rojiblancos se han visto las caras en 62 ocasiones, con saldo positivo para Tigres por 8 juegos de ventaja: los 'Felinos' se impusieron 24 veces, contra 16 oportunidades del 'Rebaño' y 22 empates.

Para darle un salto de calidad al espectáculo, la casa de los Tigres llega con un campo en perfectas condiciones para el desarrollo del partido entre dos equipos que intentan poner el balón al piso y jugar. Sábado de gala para el 'Volcán'.

Este primer cruce de la serie tendrá numerosas ausencias: Joaquim Pereira y Ozziel Herrera (lesiones) se perderán el encuentro en Tigres -2 bajas- , mientras que Daniel Aguirre, José Castillo, Hugo Camberos (lesiones), Raúl Rángel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González (Selección) lo harán en Chivas -8 bajas- .

¡Se pone en juego la Fiesta Grande! Llegó la hora y está todo listo para el primer encuentro. Tigres UANL recibirá a sus pares de Chivas de Guadalajara esta tarde en Nuevo León, por el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liguilla. Dos de los favoritos al título del Clausura 2026, cara a cara: uno de ellos se quedará pronto con las manos vacías.

Los ‘Universitarios’ se clasificaron a esta ronda del certamen tras finalizar en el 7° lugar, con 25 puntos, producto de siete triunfos, cuatro igualdades y seis caídas. En su última actuación, el equipo de Guido Pizarro goleó por 5-1 a Mazatlán en condición de local, con goles de Brunetta (x2), Sánchez, Correa y Herrera.

El ‘Rebaño Sagrado’, por su parte, obtuvo su boleto a esta fase tras terminar en el 2° puesto, con 36 unidades, tras cosechar once victorias, tres empates y tres derrotas. En su última presentación en el torneo, conjunto de Gabriel Milito viene de igualar 0-0 con Xolos de Tijuana en casa, sin poder convertir.

Tigres y Chivas se llevan todas las miradas [Foto: Getty]

El partido Tigres UANL vs. Chivas de Guadalajara se disputará HOY sábado 2 de mayo, en el Estadio Universitario, por la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro de Liguilla está programado para dar comienzo a partir de las 19.00 horas del Centro de México, en lo que será el primer turno de la agenda del día.

En esta oportunidad, Azteca 7 (señal abierta) y FOX (señal de cable) serán las pantallas que transmitirán el compromiso por televisión. Además, FOX One y Azteca Deportes Network lo harán en forma online, vía streaming. Sin embargo, para poder gozar de una cobertura más completa, podrás seguir el minuto a minuto del juego en Bolavip.