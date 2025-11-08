El Apertura 2025 de la Liga MX sigue a paso firme y este sábado 8 de noviembre se cerró un nuevo día de la Jornada 17. En esta ocasión, el liderato del torneo cambio de manos luego de la victoria de Toluca ante América y la derrota de Cruz Azul contra Pumas UNAM.

Publicidad

Publicidad

En el resto de la jornada, Chivas obtuvo una valiosa victoria ante Rayados en condición de local, y Tigres UANL hizo lo mismo en casa ante Atlético San Luis. Por otro lado, Puebla dio señales de vida y venció de visitante a un desdibujado León.

Los resultados del sábado en el Torneo Apertura 2025:

Tigres UANL (Correa-Farfán-Laines) 3-1 Atlético San Luis (Joao Pedro)

Chivas (Álvarez-González-Alvarado-Hernández) 4-2 Rayados (De la Rosa-Canales)

Toluca (Paulinho-Helinho) 2-0 América

León (Moreno) 1-2 Puebla (Organista-Gómez)

Cruz Azul (Fernández x2) 2-3 Pumas UNAM (Ruvalcaba-Angulo-Medina)

En el balance de partidos, se registraron 5 victorias, donde participaron los primeros 6 de la tabla general de posiciones. De esos 5 triunfos, 3 fueron de local y 2 fueron en condición de visitante.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es el líder del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

Con los resultados finales de la fecha, Toluca terminó como líder de la Fase Regular con 37 puntos. En tanto, su escolta fue Tigres UANL con 36 unidades. El podio lo cierra Cruz Azul con 35 unidades. Por otro lado, el Top 5 lo completan América, con 34, y Rayados con 31.

ver también Paulinho, tricampeón de goleo de la Liga MX: el récord del ‘9’ de Toluca que hace historia

La tabla de posiciones EN VIVO del Torneo Apertura 2025:

¿Qué partidos se jugarán el domingo 9 de noviembre en la Liga MX?

La Jornada 17 aún terminó y este domingo 9 de noviembre terminará con un compromiso:

Santos Laguna vs. Pachuca: 17:00 horas (CDM), en el Estadio Corona

Publicidad

Publicidad

En síntesis