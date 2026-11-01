Este domingo el conjunto de Cruz Azul recibió aLeón en el Estadio Banorte, por lo que el resultado fue de 2-1. Esto le dio un beneficio a la escuadra cementera en la tabla general, ya que ambos equipos se mantienen en la zona de clasificación a la Liguilla y este enfrentamiento permitió que La Máquina pudieran escalar.

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Las anotaciones del partido llegaron gracias a Andrés Montaño con una anotación de penal y con el regreso de José Paradela después de su lesión, la buena noticia es que marcó el segundo tanto que puso la victoria para los cementeros. Mientras que del lado de León Juan Pablo Domínguez se encargó desde los 11 pasos del tanto para los Panzas Verdes.

En el tema de goleo hay poco que hacer para ambas escuadras, ya que aunque suman anotaciones, todo parece indicar que en esta tabla ya está casi cerrado quien se mantendrá en el liderato hasta que se lleve el campeonato. Y es que con un par de duelos por delante es muy complicado que los jugadores de estos clubes puedan sobreponerse.

Tabla general tras la victoria de Cruz Azul sobre León

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Tabla de goleo tras el término de la J15