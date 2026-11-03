Devis Vásquez hace su debut con la Roma ni más ni menos que en la Champions League y frente a Manchester United. La vida del portero.

Este martes 3 de noviembre comienza a disputarse una nueva jornada de la fase de liga de la Champions League. Uno de los partidos más atractivos de la semana tiene como protagonistas a Roma y a Manchester United, que se enfrentan en el estadio Old Trafford.

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Una de las principales novedades en la previa a este partido es la presencia de Devis Vásquez, portero colombiano de 28 años que aparece en la alineación titular de la Roma y que vestirá por primera vez la playera del conjunto de la capital de Italia.

La historia de Devis Vásquez

Nacido el 12 de mayo de 1998, Devis Vásquez es un portero colombiano de 28 años que hizo su debut como profesional en 2021 en Guaraní, equipo de Paraguay. Si bien el arquero tuvo pasos por clubes de su país como Patriotas y La Equidad, el futbolista no llegó a estrenarse y se vio forzado a emigrar para tener más oportunidades.

Devis Vásquez encontró su lugar en Guaraní de Paraguay y, luego de tres años allí, el colombiano sorprendió al ser fichado por el Milan en enero de 2023. El club rossonero lo fue cediendo a distintos equipos como el Sheffield Wednesday, Ascoli y Empoli. Ese mismo año el portero también fue convocado por primera vez a la Selección en marzo y en septiembre, aunque no jugó.

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Devis Vásquez con el Empoli (Getty Images)

El Empoli fue el equipo con el que más protagonismo tuvo el colombiano: Devis Vásquez disputó un total de 34 partidos en la temporada 2024-2025. Luego en julio de 2025 el portero quedó libre del Milan y la Roma aprovechó para ficharlo sin pagar ningún coste.

No obstante, la Roma después lo cedió a préstamo en el primer semestre de este año al Besiktas, donde solo jugó un partido. El colombiano regresó al conjunto capitalino para esta temporada y Devis Vásquez tendrá la gran oportunidad debido a las lesiones de Mile Svilar y de Pierluigi Gollini, el portero titular y suplente respectivamente.

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Mile Svilar sufrió una fráctura por estrés en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo, mientras que Pierluigi Gollini tiene dolores en su espalda y no está en condiciones de jugar el partido frente al Manchester United.

De esta manera, Devis Vásquez, arquero de 1,95 metros de altura y con menos de 100 partidos en su carrera profesional, aparece en la portería de la Roma para el encuentro trascendental por la Champions League. Es uno de esos juegos que le pueden cambiar la vida a un portero si lo hace bien.

En síntesis

Devis Vásquez debutará como titular en Roma ante Manchester United por Champions League .

debutará como titular en Roma ante Manchester United por . El portero colombiano Devis Vásquez tiene 28 años y mide 1,95 metros de altura.

tiene y mide de altura. Mile Svilar y Pierluigi Gollini causan baja por lesión en el arco de la Roma.