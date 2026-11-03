Alineaciones de Villarreal y PSG por la Champions League: formaciones confirmadas

Villarreal y PSG se enfrentan este martes 3 de noviembre en el Estadio de la Ceramica por la Champions League. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Villarreal recibe a PSG este martes 3 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio de la Ceramica. Villarreal viene de caer 3-4 ante Liverpool y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. PSG viene de ganarle 4-2 a Barcelona y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

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Las alineaciones de Villarreal y PSG

Villarreal (4-4-2): Péter Gulácsi, Alex Freeman, Carlos Romero, Carlos Maciá, Santiago Mouriño, Renato Veiga, Santi Comesaña, Pape Gueye, Ayoze Pérez, Nicolas Pepe, Tajon Buchanan. DT: Iñigo Pérez.

PSG (4-3-3): Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Lucas Hernández, Vitinha, Illia Zabarnyi, Willian Pacho, João Neves, Fabián Ruiz, Senny Mayulu, Maghnes Akliouche, Désiré Doué. DT: Luis Enrique Martínez García.

Suplentes de Villarreal: Sergi Cardona, Logan Costa, Nizar, Joselillo Gaitán, Rubén Gómez, Georges Mikautadze, Alberto Moleiro, Pau Navarro, Tani Oluwaseyi, Luíz Júnior.

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Suplentes de PSG: Arthur Bar, David Boly, Lucas Chevalier, Lucas Digne, Dro Fernández, Mika Godts, Beraldo, Quentin Ndjantou, Ferran Torres, Warren Zaïre-Emery.

La previa de Villarreal y PSG: todo lo que hay que saber