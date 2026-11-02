Liga MX acaba con la polémica de los extranjeros en América

A través de un comunicado, La Liga MX se proclamó para dejar las especulaciones sobre lo dicho por Antonio Mohamed sobre América.

Antonio Mohamed encendió la polémica mencionando que el Club América jugaba con 10 extranjeros, a diferencia de los demás equipos. Ante ello, se dieron varias versiones donde Ícaro Da Conceicao era el problema lo que mencionaba, ya que jugaba en la Sub 21 y en la Liga MX, por lo que hoy el Máximo Circuito lanzó un comunicado aclarando la situación.

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Liga MX explica el caso de Ícaro Da Conceicao

“Ante las versiones que señalan una posible violación al reglamento por la utilización de los números 27 y 217 por parte del jugador Ícaro Da Conceição, del Club América, la LIGA BBVA MX aclara que no existe una violación al Reglamento de Competencia, toda vez que el cambio de numeración se realizó conforme a las disposiciones reglamentarias aplicables”, se lee en el primer párrafo del escrito.

“El jugador inició el Torneo Apertura 2026 registrado en LIGA MX con el número 27. Posteriormente, el Club América solicitó su cambio a la categoría Sub-21, el cual se formalizó el 10 de septiembre, dentro del periodo reglamentario de registros y conforme al artículo 24.3 del Apéndice I del Reglamento de Competencia Sub-21”, esto justificado por la llegada de nuevos jugadores No Formados en México al primer equipo.

“Como consecuencia del cambio de categoría, el registro del jugador se adecuó a la numeración reglamentaria de Sub-21, que comprende los dorsales del 181 al 230, por lo que se le asignó el número 217.Esta modificación constituyó una razón debidamente justificada para autorizar el cambio de dorsal, conforme al artículo 53 del Reglamento Sub-21 y el artículo 60 del Reglamento de LIGA MX”, por esta razón no hubo problema con el cambio de número.

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No habrá sanción para el América

“Asimismo, a solicitud del Club América, se le asignó el Carnet Único dentro del plazo reglamentario establecido, lo que permite al jugador participar tanto en Sub-21 como en LIGA MX, conforme a las disposiciones aplicables”, después de que se designara esto, el conjunto azulcrema no tendrá ningún castigo por lo mencionado por el “Turco” en la conferencia de prensa.

En síntesis