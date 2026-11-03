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Dónde ver EN VIVO LASK vs. Slovan Bratislava por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

LASK y Slovan Bratislava se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Raiffeisen Arena, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

LASK vs. Slovan, Champions League
LASK vs. Slovan, Champions League

LASK recibe a Slovan Bratislava este martes 3 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Raiffeisen Arena.

LASK llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Slovan Bratislava tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

LASK viene de ganar 3-2 como visitante ante Sporting. El equipo ocupa el puesto 23 con 3 puntos. Antes perdió 3-6 como local ante Liverpool.

Slovan Bratislava perdió 0-4 como visitante ante Roma en la fecha anterior. Slovan Bratislava está 36° en la tabla con 0 puntos. Antes perdió 0-3 como local ante Stuttgart.

El historial entre LASK y Slovan Bratislava

LASK y Slovan Bratislava se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 triunfo de LASK.

Último enfrentamiento

FechaPartidoResultadoTorneo
14/02/2015LASK vs. Slovan Bratislava2-1Club Friendlies

Horario del partido

  • México: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
  • AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
  • Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis

  • LASK y Slovan Bratislava se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Max.
  • LASK suma 3 puntos en el torneo.
  • Slovan Bratislava suma 0 puntos en el torneo.
Bolavip México
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