Dónde ver EN VIVO LASK vs. Slovan Bratislava por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

LASK recibe a Slovan Bratislava este martes 3 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Raiffeisen Arena.
LASK llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Slovan Bratislava tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
LASK viene de ganar 3-2 como visitante ante Sporting. El equipo ocupa el puesto 23 con 3 puntos. Antes perdió 3-6 como local ante Liverpool.
Slovan Bratislava perdió 0-4 como visitante ante Roma en la fecha anterior. Slovan Bratislava está 36° en la tabla con 0 puntos. Antes perdió 0-3 como local ante Stuttgart.
El historial entre LASK y Slovan Bratislava
LASK y Slovan Bratislava se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 triunfo de LASK.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/02/2015
|LASK vs. Slovan Bratislava
|2-1
|Club Friendlies
Horario del partido
- México: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max
- Estados Unidos: Paramount+
- Argentina: Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN6
- Perú: Disney+ Premium, ESPN6
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN6
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN6
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN6, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 7
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- LASK y Slovan Bratislava se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Max.
- LASK suma 3 puntos en el torneo.
- Slovan Bratislava suma 0 puntos en el torneo.