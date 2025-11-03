Es tendencia:
LIGA MX

Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la Jornada 16 del Apertura 2025

Esta es la cantidad de minutos que acumularon los canteranos de cada equipo de la Liga MX al concluir la jornada 16 del torneo.

Por Ramiro Canessa

Tabla de regla de menores de la Liga MX.
© Getty ImagesTabla de regla de menores de la Liga MX.

Se fue otra emocionante jornada de la Liga MX, y con ella se perfilan casi todos los equipos que avanzarán a la siguiente instancia del torneo. Tras varias fechas de alta intensidad, Cruz Azul se adueñó del primer lugar aprovechando el empate de Toluca ante Atlas y su contundente victoria 3-0 sobre Puebla, alcanzando 35 puntos. Mientras tanto, Toluca y América siguen muy de cerca con 34 unidades cada uno, lo que promete una última jornada de infarto para definir a los 10 clasificados: seis a playoffs y cuatro a Play-In.

Uno de los factores más importantes en esta recta final es la regla de menores, que exige a los clubes acumular un mínimo de 1,170 minutos por torneo con jugadores menores de 22 años. Esta medida busca fomentar la formación de jóvenes futbolistas mexicanos y garantizar que tengan oportunidades reales de jugar, consolidando así la cantera de los equipos y la liga.

Los equipos que no cumplan con esta norma podrían enfrentarse a sanciones económicas o incluso a la pérdida de puntos, lo que pondría en riesgo sus aspiraciones de avanzar a la Liguilla. Por ello, muchos clubes han empezado a incluir a sus juveniles en partidos decisivos o a rotarlos en distintas posiciones para asegurarse de cumplir con los minutos requeridos antes de que termine la fase regular.

Hasta ahora, 13 equipos ya alcanzaron la cuota mínima de minutos exigida por la regla de menores, incluyendo a protagonistas del torneo como Chivas, Puebla, León, Atlético San Luis, Tijuana, Atlas, FC Juárez, Pachuca, Necaxa, Santos Laguna, Pumas, Querétaro y América. Esto les da tranquilidad y margen de maniobra de cara a los partidos finales.

Por otro lado, aún hay clubes que deben completar los minutos restantes en esta última jornada. Equipos como Mazatlán, Toluca, Rayados, Cruz Azul y Tigres tendrán la presión adicional de cumplir con la norma mientras buscan asegurar sus posiciones en la tabla, haciendo de estos encuentros verdaderos partidos clave no solo por puntos, sino también por reglamento.

Tabla de la regla de menores

EquipoMinutos AcumuladosCumplió
Guadalajara3907
Puebla F.C.3156
León2543
Club Atlético de San Luis2195
Club Tijuana1976
Atlas1955
FC Juárez1747
Pachuca1535
Necaxa1351
Santos Laguna1270
Universidad Nacional1210
Gallos Blancos de Querétaro1198
América1191
Mazatlán FC1169No
Cruz Azul1109No
Rayados de Monterrey1059No
Toluca996No
Tigres de la U.A.N.L.955No

En síntesis

  • Cruz Azul alcanzó 35 puntos tras vencer 3-0 a Puebla y se adueñó del primer lugar.
  • La regla de menores exige a clubes de la Liga MX acumular 1,170 minutos con jugadores menores de 22 años.
  • 13 equipos ya cumplieron la cuota mínima de minutos de la regla de menores, incluyendo al América.
