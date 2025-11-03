Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la Jornada 16 del Apertura 2025

Se fue otra emocionante jornada de la Liga MX, y con ella se perfilan casi todos los equipos que avanzarán a la siguiente instancia del torneo. Tras varias fechas de alta intensidad, Cruz Azul se adueñó del primer lugar aprovechando el empate de Toluca ante Atlas y su contundente victoria 3-0 sobre Puebla, alcanzando 35 puntos. Mientras tanto, Toluca y América siguen muy de cerca con 34 unidades cada uno, lo que promete una última jornada de infarto para definir a los 10 clasificados: seis a playoffs y cuatro a Play-In.
Uno de los factores más importantes en esta recta final es la regla de menores, que exige a los clubes acumular un mínimo de 1,170 minutos por torneo con jugadores menores de 22 años. Esta medida busca fomentar la formación de jóvenes futbolistas mexicanos y garantizar que tengan oportunidades reales de jugar, consolidando así la cantera de los equipos y la liga.
Los equipos que no cumplan con esta norma podrían enfrentarse a sanciones económicas o incluso a la pérdida de puntos, lo que pondría en riesgo sus aspiraciones de avanzar a la Liguilla. Por ello, muchos clubes han empezado a incluir a sus juveniles en partidos decisivos o a rotarlos en distintas posiciones para asegurarse de cumplir con los minutos requeridos antes de que termine la fase regular.
Hasta ahora, 13 equipos ya alcanzaron la cuota mínima de minutos exigida por la regla de menores, incluyendo a protagonistas del torneo como Chivas, Puebla, León, Atlético San Luis, Tijuana, Atlas, FC Juárez, Pachuca, Necaxa, Santos Laguna, Pumas, Querétaro y América. Esto les da tranquilidad y margen de maniobra de cara a los partidos finales.
Por otro lado, aún hay clubes que deben completar los minutos restantes en esta última jornada. Equipos como Mazatlán, Toluca, Rayados, Cruz Azul y Tigres tendrán la presión adicional de cumplir con la norma mientras buscan asegurar sus posiciones en la tabla, haciendo de estos encuentros verdaderos partidos clave no solo por puntos, sino también por reglamento.
Tabla de la regla de menores
|Equipo
|Minutos Acumulados
|Cumplió
|Guadalajara
|3907
|Sí
|Puebla F.C.
|3156
|Sí
|León
|2543
|Sí
|Club Atlético de San Luis
|2195
|Sí
|Club Tijuana
|1976
|Sí
|Atlas
|1955
|Sí
|FC Juárez
|1747
|Sí
|Pachuca
|1535
|Sí
|Necaxa
|1351
|Sí
|Santos Laguna
|1270
|Sí
|Universidad Nacional
|1210
|Sí
|Gallos Blancos de Querétaro
|1198
|Sí
|América
|1191
|Sí
|Mazatlán FC
|1169
|No
|Cruz Azul
|1109
|No
|Rayados de Monterrey
|1059
|No
|Toluca
|996
|No
|Tigres de la U.A.N.L.
|955
|No
