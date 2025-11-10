Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 17 del Apertura 2025

Finalizó la primera fase del Apertura 2025 y quedaron definidos los equipos que avanzan directamente a los cuartos de final, los que irán al Play-In y los que se despidieron del torneo y que ahora deberán pensar en lo que será la próxima temporada.
Los seis clasificados de forma directa son Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Rayados de Monterrey y Chivas de Guadalajara. Mientras que Juárez, Pachuca, Xolos de Tijuana y Pumas UNAM buscarán su lugar entre los ocho mejores del certamen a través del Play-In.
Uno de los aspectos más relevantes de esta primera etapa fue el cumplimiento de la regla de menores, una norma que exige a los clubes acumular un mínimo de 1,170 minutos por torneo con jugadores menores de 22 años. Su objetivo es fomentar el desarrollo de los jóvenes futbolistas mexicanos y garantizar que tengan participación constante en la primera división.
En torneos anteriores, algunos equipos habían sufrido para alcanzar la cifra requerida, pero en esta ocasión la situación fue distinta. Todos los clubes lograron cumplir con la regla antes de que finalizara la fase regular, mostrando un compromiso claro con la formación y proyección de nuevos talentos dentro de la Liga MX.
Tabla de Participación de Menores
|Club
|Minutos Acumulados
|Minutos al Reglamento
|Minutos por Cumplir
|Estado
|Guadalajara
|4115
|3634
|–
|Cumplió
|Puebla F.C.
|3590
|3210
|–
|Cumplió
|León
|2700
|2662
|–
|Cumplió
|Atlético de San Luis
|2356
|2356
|–
|Cumplió
|Tijuana
|2300
|2300
|–
|Cumplió
|Atlas
|2103
|2103
|–
|Cumplió
|FC Juárez
|1922
|1922
|–
|Cumplió
|Pachuca
|1625
|1625
|–
|Cumplió
|Necaxa
|1416
|1416
|–
|Cumplió
|Santos Laguna
|1378
|1378
|–
|Cumplió
|Querétaro
|1288
|1288
|–
|Cumplió
|Toluca
|1281
|1281
|–
|Cumplió
|Pumas UNAM
|1252
|1252
|–
|Cumplió
|Mazatlán FC
|1247
|1247
|–
|Cumplió
|Rayados de Monterrey
|1232
|1232
|–
|Cumplió
|América
|1195
|1195
|–
|Cumplió
|Cruz Azul
|1188
|1188
|–
|Cumplió
|Tigres UANL
|1187
|1187
|–
|Cumplió
