Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 17 del Apertura 2025

Finalizó la primera fase del Apertura 2025 y esta es la cantidad de minutos que disputaron los canteranos de cada equipo a lo largo del torneo.

Por Ramiro Canessa

© Getty ImagesTabla de la regla de menores del Apertura.

Finalizó la primera fase del Apertura 2025 y quedaron definidos los equipos que avanzan directamente a los cuartos de final, los que irán al Play-In y los que se despidieron del torneo y que ahora deberán pensar en lo que será la próxima temporada.

Los seis clasificados de forma directa son Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Rayados de Monterrey y Chivas de Guadalajara. Mientras que Juárez, Pachuca, Xolos de Tijuana y Pumas UNAM buscarán su lugar entre los ocho mejores del certamen a través del Play-In.

Uno de los aspectos más relevantes de esta primera etapa fue el cumplimiento de la regla de menores, una norma que exige a los clubes acumular un mínimo de 1,170 minutos por torneo con jugadores menores de 22 años. Su objetivo es fomentar el desarrollo de los jóvenes futbolistas mexicanos y garantizar que tengan participación constante en la primera división.

En torneos anteriores, algunos equipos habían sufrido para alcanzar la cifra requerida, pero en esta ocasión la situación fue distinta. Todos los clubes lograron cumplir con la regla antes de que finalizara la fase regular, mostrando un compromiso claro con la formación y proyección de nuevos talentos dentro de la Liga MX.

Tabla de Participación de Menores

ClubMinutos AcumuladosMinutos al ReglamentoMinutos por CumplirEstado
Guadalajara41153634Cumplió
Puebla F.C.35903210Cumplió
León27002662Cumplió
Atlético de San Luis23562356Cumplió
Tijuana23002300Cumplió
Atlas21032103Cumplió
FC Juárez19221922Cumplió
Pachuca16251625Cumplió
Necaxa14161416Cumplió
Santos Laguna13781378Cumplió
Querétaro12881288Cumplió
Toluca12811281Cumplió
Pumas UNAM12521252Cumplió
Mazatlán FC12471247Cumplió
Rayados de Monterrey12321232Cumplió
América11951195Cumplió
Cruz Azul11881188Cumplió
Tigres UANL11871187Cumplió
