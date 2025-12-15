César Huerta dejó de jugar en la Liga MX en enero de este año, cuando fue vendido de Pumas a Anderlecht. El club auriazul cumplió con la palabra que le dio al ‘Chino’ para cumplirle su sueño de jugar en Europa. Sin embargo, su primer paso por el Viejo Continente no ha sido el esperado por ahora.

César Huerta ha sufrido varias lesiones que no le permitieron tener continuidad ni ganarse un lugar como titular. En medio de esta situación y de una operación para rehabilitarse de una lesión en la pelvis, al ‘Chino’ se lo vio en las últimas horas en el aeropuerto de la Sultana del Norte y rápidamente comenzó a especularse sobre su posible llegada a Tigres o Rayados.

“No puedo hablar”, expresó el futbolista de la Selección Mexicana en el aeropuerto. El ‘Chino’ firmó un contrato hasta junio de 2029 con Anderlecht, pero la realidad es que el conjunto belga no desembolsó mucho dinero para fichar a César Huerta (aproximadamente 2 millones de euros), por lo que no tendría que recibir una gran cifra para recuperar lo invertido.

De todos modos, y si bien la presencia de César Huerta en Nuevo León llama la atención, no dejan de ser especulaciones. El ‘Chino’ tuvo que operarse de una lesión en la pelvis y el Anderlecht reveló que el extremo estaría dos meses afuera, es decir que el mexicano volvería a jugar en febrero de 2026.

César Huerta en el aeropuerto de Monterrey (Posta Deportes)

El presente de César Huerta en Anderlecht

César Huerta disputó 36 partidos en total con Anderlecht y fue titular en 28 de ellos. Además, el mexicano convirtió 5 goles y dio 3 asistencias. Pero en esta temporada le ha costado agarrar ritmo debido a sus lesiones y su último encuentro fue el 28 de octubre.

Con respecto a los equipos de Nuevo León, Rayados está buscando un extremo y de hecho en las últimas horas ofertó por Luca Orellano, delantero de Cincinnati FC. Por su parte, en Tigres por ejemplo Sebastián Córdova se va del club y Uriel Antuna también podría despedirse, por lo que al club auriazul también le vendría bien un jugador como César Huerta.

El ‘Chino’ recién volverá a jugar en febrero de 2026 y tendrá que mostrar un buen nivel para asegurar su lugar en la lista de Javier Aguirre de cara al Mundial. Ese es el gran objetivo de César Huerta para el próximo año sin importar el equipo con el que esté a corto plazo.

