St. Louis City recibe a LAFC este lunes 23 de noviembre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la MLS, se disputará en el Energizer Park. St. Louis City viene de ganarle 1-0 a Houston Dynamo y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. LAFC viene de caer 1-2 ante Seattle Sounders y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de St. Louis City y LAFC
St. Louis City (3-4-3): Ben Lundt, Lukas MacNaughton, Timo Baumgartl, Fallou Fall, Conrad Wallem, Dante Polvara, Chris Durkin, Tomas Totland, Jeong Sang-bin, Rafael Navarro, Tomas Ostrak. DT: Yoann Damet.
LAFC (4-2-3-1): Cabral Carter, Sergi Palencia, Ryan Porteous, Eddie Segura, Yevhen Cheberko, Mathieu Choiniere, Leo Walta, Mark Delgado, Armindo Sieb, Son Heung-min, Denis Bouanga.
La previa de St. Louis City y LAFC: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 23 de noviembre
- Hora: 19:00 (hora de México)
- Estadio: Energizer Park
- Próximo partido de St. Louis City: vs. LAFC, domingo 29 de noviembre
- Próximo partido de LAFC: vs. St. Louis City, domingo 29 de noviembre