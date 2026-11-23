St. Louis City y LAFC se enfrentan este lunes 23 de noviembre en el Energizer Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

St. Louis City recibe a LAFC este lunes 23 de noviembre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la MLS, se disputará en el Energizer Park. St. Louis City viene de ganarle 1-0 a Houston Dynamo y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. LAFC viene de caer 1-2 ante Seattle Sounders y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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