Monterrey y América se enfrentan por el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026. Conoce qué día se disputa el encuentro, a qué hora comienza y qué canales transmitirán el duelo en directo.

Los Rayados de Monterrey reciben a las Águilas del América este miércoles 25 de noviembre en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El compromiso arrancará a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) sobre el césped del Estadio BBVA, en Guadalupe, Nuevo León.

Publicidad

Este cruce representa uno de los platos fuertes de la Liguilla del balompié mexicano, enfrentando a dos de las nóminas más poderosas del continente. El encuentro de ida en el “Gigante de Acero” será clave para las aspiraciones de la Pandilla, ya que el partido de vuelta se disputará el sábado 28 de noviembre a las 21:10 horas en el Estadio Banorte (Estadio Azteca) de la Ciudad de México. Debido a su mejor posición en la tabla general (3.° lugar frente al 6.° puesto de los regios), el conjunto azulcrema cuenta con la ventaja del criterio de desempate en caso de igualdad en el marcador global.

¿Por dónde ver el partido en México?

La noticia positiva para los aficionados de ambos equipos en territorio mexicano es que este encuentro de ida de la Liguilla contará con múltiples opciones de transmisión tanto en televisión abierta como en señal de paga y plataformas digitales gratuitas y de suscripción:

Televisión Abierta: Canal 5.

Canal 5. Televisión de Paga: TUDN.

TUDN. Streaming Online: ViX Premium y transmisión gratuita a través de las plataformas de Layvtime (YouTube, Twitch y TikTok).

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

El conjunto regiomontano llega a la Fiesta Grande tras cerrar la fase regular en la sexta posición con 27 unidades. Rayados aseguró su pase directo luego de imponerse 2-0 en su visita a Pumas UNAM en la Jornada 17, hilvanando triunfos consecutivos en el cierre del calendario que le permiten encarar esta serie con la confianza renovada y la obligación de sacar ventaja como local antes de viajar a la capital.

Por su parte, el Club América finalizó la etapa regular en el tercer peldaño de la clasificación con 30 puntos. Sin embargo, la escuadra de Coapa arriba a Monterrey con la misión de cortar una racha negativa de cinco partidos sin conocer la victoria en el torneo local, tras caer 1-0 frente a Tigres en el Estadio Universitario en la última jornada. Las Águilas buscarán hacer valer su jerarquía en instancias finales para sacar un resultado favorable en la Sultana del Norte y encaminar su boleto a semifinales.

En sintesis

Rayados y América se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por los Cuartos de Final .

este miércoles 25 de noviembre por los . Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime transmitirán el encuentro desde las 21:10 horas .

transmitirán el encuentro desde las . América terminó tercero con 30 puntos y tiene ventaja de desempate sobre Monterrey (27).