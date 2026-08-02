La nueva estrella escarlata no salta a la cancha para enfrentar a los 'Rayos' y es noticia. ¿Qué le ocurrió?

Luego del mazazo que representó perder la primera final del ciclo Mohamed, Toluca buscará recuperarse en casa, ante el calor de su afición en el Estadio Nemesio Diez. El equipo local recibirá al Necaxa, en una oportunidad de reencontrarse con el triunfo luego de dos derrotas consecutivas en este inicio de semestre.

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La principal novedad del juego de esta tarde-noche tiene que ver con la ausencia de Federico Viñas en la formación de Toluca, en un partido donde necesita los tres puntos. El flamante fichaje de los ‘Diablos Rojos’ es el gran faltante que surge de la planilla con los once que comenzarán el compromiso en cada uno de los equipos.

Los fanáticos escarlatas, sin embargo, no deben preocuparse de antemano por esta situación. Se trata de una decisión técnica pues viene de un mes de inactividad. El último encuentro que jugó Federico Viñas fue el pasado 27 de junio, con Uruguay en el Mundial, y desde entonces estuvo parado mientras decidía su futuro.

Fede Viñas en su firma de contrato [Foto: Toluca FC]

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El interrogante al respecto de parte del público del cuadro choricero tuvo que ver con que Edgar López será el ‘9’ titular este sábado ante Necaxa, por la jornada 3 del Apertura 2026. El ‘Gacelo’ se encuentra ante una chance inesperada de demostrar que todavía puede ser importante para Antonio Mohamed y quedarse a pelear un lugar.

Para buena fortuna de todos en Toluca, Federico Viñas estará entre los relevos junto al ‘Turco’, como alternativa para ingresar en el segundo tiempo si el DT lo considera necesario. Paulinho, por su parte, continúa afuera del equipo por su lesión muscular y acompañará al grupo desde afuera mientras sigue en proceso de recuperación.

Con la suplencia de Federico Viñas, la alineación titular confirmada de Toluca para medirse ante Necaxa por la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX será la siguiente: Luis García; Santiago Simón, Federico Pereira, Everardo López, Jesús Gallardo; Franco Romero, Erick Gutiérrez; Jorge Díaz Price, Jesús Angulo, Alexis Vega; Edgar López.