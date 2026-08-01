¿Sin fichajes? Sancionan a equipo de la Liga MX

Ya son tres jornadas en el Apertura 2026 y llama la atención que algunos clubes no han podido hacerse de fichajes de manera continua, pese a que el mercado se extiende hasta finales del mes de agosto. Pero este sábado se habría filtrado la verdad por la cual uno de los 18 equipos de la Liga MX no ha podido hacerlo desde cierta fecha.

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¿Quién y por qué no pueden fichar?

Se ha revelado la Lista de Prohibición de Registros de la FIFA, en la cual aparecen clubes que tienen ciertos problemas administrativos incumplidos y que por ende no podrán realizar fichajes desde el 27 de julio hasta que el conjunto termine de resolver esa situación, por lo que la medida sería de manera indefinida, pero sí a partir de esa fecha.

De acuerdo con este listado, el equipo en cuestión es el FC Juárez, de esta manera, desde esta fecha tendría prohibido inscribir jugadores a su plantilla. El caso es que dentro de la información que se reveló no se detalla cuál es la razón por la cual han tenido esta sanción, aunque hay algunos indicios de lo que habría sucedido.

¿Cuál es la razón?

Y es que cabe mencionar que este tipo de cuestiones suceden cuando hay disputas financieras, incumplimiento de contratos o problemas con transferencias internacionales. También cabe recalcar que este conjunto ya ha estado en problemas similares, por lo que no habría duda de que este caso se estaría repitiendo.

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Fue en 2024 cuando se les inhabilitó para que pudieran hacer transferencia en el mercado, en esa ocasión por endeudamientos que tenían. En ese momento se regularizaron respecto a los lineamientos de la FIFA y de acuerdo con el mismo organismo, les autorizaron hacer esas operaciones con los refuerzos, por lo que con este antecedente, ahora sólo queda esperar para saber cuándo se soluciona.

En síntesis