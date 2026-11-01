David Faitelson señala al culpable del enojo de Mohamed con América

Este sábado el conjunto de Toluca empató frente a América en el Estadio Azteca, pero de nueva cuenta Antonio Mohamed se quejó del arbitraje a favor del cuadro azulcrema. Sin embargo, en esta ocasión el estratega apeló a que el equipo había jugado con 10 extranjeros en la plantilla cuando solamente se pueden tener nueve en total.

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Esto encendió la polémica porque comenzaron a dar a conocer las razones por las cuales sí y no tenía razón el “Turco” entrando en un fuerte debate entre medios y aficionados. Sin embargo, a esto se sumó David Faitelson, el periodista de TUDN también quiso estar en el tema y soltó unas palabras que generaron más complicación a lo ocurrido.

Faitelson señala al culpable de la molestia de Mohamed con América

Y es que a través de su cuenta de Twitter el periodista decidió compartir las siguientes palabras que tenían que ver de cierta forma con lo ocurrido la noche anterior en la conferencia de prensa con Mohamed: “El problema de Mohamed con América fue que, Ricardo Peláez, siempre ávido de protagonismo, le hizo la vida imposible en Coapa…”

Con esto, Faitelson se refiere a que el estratega siempre ha tenido un coraje hacia la escuadra azulcrema desde que dejó el Nido. Pese a que los hizo campeones, Mohamed siempre dejó en claro que no salió bien y por esta razón siempre ha buscado hablar de temas que supuestamente benefician al conjunto de Coapa y busca desacreditarlos.

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Ante ello, David apunta a que el que generó esto fue Peláez, quien era director deportivo de América en su gestión como DT. Y es que en ese momento se reveló que hubo una ruptura entre ambos por indisciplinas que el directivo dejaba pasar a algunos jugadores, así como buscar su reemplazo sin que él supiera de ello, por lo que desde ahí la cosa con América no anda bien.

En síntesis