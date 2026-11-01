Salomón Rondón y Geyse Ferreira hacen historia como goleadores en México

En este torneo Apertura 2026, Salomón Rondón y Geyse Ferreira están dando sorpresas tanto en las diferentes categorías de la primera división de futbol en México, como en sus respectivos equipos. Y es que se han convertido en los líderes de goleo en la tabla, pero de una manera que han hecho historia a nivel general.

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¿Qué lograron Geyse Ferreira y Salomón Rondón?

Hasta el momento, con una jornada por disputarse en la fase regular de la Liga Femenil, Geyse ya tiene un total de 21 anotaciones y podría llegar en su última fecha a la histórica cifra de Charlyn Corral de 22 goles. El tema aquí es que igualarle podría meterla en la historia del futbol mexicano, ya que ella lo haría en 14 jornadas y no en 17.

En el caso de Rondón lleva 15 tantos, se convierte en el primer delantero de Tuzos en conseguir esa cifra en un torneo y en 17 años ningún futbolista había conseguido esa marca dentro de la Liga MX, por lo que tanto en la categoría varonil como en la femenil, estos dos personajes están logrando lo que muy pocos hacen.

En el caso de Salomón, aún le quedan dos fechas más, pero prácticamente ya podría cantar el campeonato de goleo, por su parte Ferreira también puede hacer lo propio, ya que está a siete tantos de Enyerliannis Higuera, quien tendría dos juegos para hacerlos y que Geyse no hiciera en su última fecha, pero se ve demasiado complicado.

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Tanto el venezolano como la brasileña están poniendo su nombre en letras de oro dentro del futbol mexicano y la corona será cuando ambos puedan conseguir al término de la fase regular ese campeonato de goleo; que además, en el caso de la jugadora del América Femenil, fue algo que se propuso lograr con su llegada a Coapa.

En síntesis