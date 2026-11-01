Toluca empató 2-2 con América en el juego de este sábado y los Diablos Rojos no ganan en la Liga MX desde hace siete partidos.

La tensión y el nerviosismo que generó el partido entre América y Toluca continuó después en los micrófonos, primero por lo que dijo Guillermo Almada y después por lo que le respondió Antonio Mohamed al entrenador de Las Águilas tras el empate 2-2 en el Azteca.

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Guillermo Almada manifestó que los dos goles de Toluca fueron polémicos y agregó que Federico Pereira tendría que haber sido expulsado en la primera mitad. Al Turco Mohamed le consultaron sobre los dichos del técnico uruguayo y el DT de Toluca no se calló.

Antonio Mohamed acusó al América

“Polémico es que el América haya tenido 10 extranjeros en el torneo. Es el único equipo del futbol mexicano que utilizó 10 extranjeros. Le cambiaron el número a un jugador, ustedes saben quien es, y lo sacaron y ahora juega en la Sub-20. Eso es polémico. Porque el reglamento indica 9 extranjeros y América jugó con 10. Ícaro creo que es, ¿no? (Por Ícaro da Conceição)”, comenzó diciendo Antonio Mohamed.

“Polémico es que el América tenga 10 extranjeros, le cambiaron el número, lo metieron en la Sub-20”. Antonio Mohamed. https://t.co/ccnQL0BrBX — Carlos Rodrigo Hernández. 🥑 (@crh_oficial) November 1, 2026

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“Polémico también es el último gol. Pero bueno, es futbol, yo no hablo más de los árbitros y me la aguanto. Es fútbol, estamos forcejeando y veremos el próximo partido a ver si cobran lo mismo los árbitros… Voy a poner la lupa en cada tiro de esquina que haya en el fútbol para ver si pasa eso”, agregó el entrenador de Toluca.

Por otra parte, Antonio Mohamed no se mostró preocupado por el presente de su equipo y mencionó que el campeón recién se ve en el final: “No nos vamos conformes con el empate. Hicimos los méritos para ganarlo. Tuvimos equivocaciones en algunas jugadas puntuales y no nos pudimos llevar el triunfo”.

“No es normal que un equipo salga campeón a mitad de torneo. Siempre sale campeón a final de torneo. Creo que el equipo está mejorando partido a partido y vamos a tener un gran cierre“, concluyó el Turco luego del empate de Toluca con América en el Estadio Azteca.

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En síntesis