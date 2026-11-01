América empató con Toluca y dejó de ser único líder de la Liga MX. Ahora Las Águilas comparten el liderato con Chivas.

América y Toluca empataron 2-2 en el partido que se disputó este sábado en el Estadio Azteca. Las Águilas pudieron rescatar un punto sobre el final con el gol de Henry Martín de penal, aunque ahora el equipo de Guillermo Almada comparte el liderazgo de la Liga MX con Chivas.

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En el encuentro sucedieron varias polémicas para los dos lados. Cada equipo tuvo un penal y también dos jugadores fueron expulsados (Santiago Bueno del América y Federico Pereira de Toluca). Después del empate, Guillermo Almada manifestó en conferencia de prensa que los goles del rival fueron polémicos.

Guillermo Almada sobre el arbitraje

“Sabor amargo porque queríamos ganar. Más allá de ganar, el equipo tuvo un buen partido, tuvimos el control y las mejores opciones, los goles de Toluca fueron muy polémicos, pues prácticamente nos llegaron tres veces“, comenzó diciendo el entrenador del América.

“No queremos que nos beneficien. Queremos que sea justo. Era expulsión (la de Pereira). Todos los que estábamos en el estadio nos dimos cuenta. Se dejaron pasar algunas situaciones y otras que se castigaron de distintas maneras, pero bueno, nosotros tenemos que tratar de enfocarnos en mejorar el funcionamiento y ganar los partidos, es lo que nos ocupa. Cualquier detalle que no sea justo termina equiparando la balanza del otro lado”, agregó Guillermo Almada.

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Guillermo Almada no pide que el arbitraje beneficie al América sino que sea justo, porque a su consideración, el árbitro Santander debió expulsar desde el 1T a Federico Pereira https://t.co/swybiXO4bu — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) November 1, 2026

Por otra parte, el técnico charrúa mencionó que Toluca es un gran equipo: “No es fácil con Toluca, que tiene un gran equipo y entrenador. Definitivamente, como le digo a los jugadores, los méritos no suben al marcador, los que suben son los goles. Me quedo conforme con la actuación, con la entrega y el fútbol por momentos, la rebeldía de ir a buscar los resultados. Amargo el sentir a pesar de que mantenemos la primera posición”, concluyó el DT de Las Águilas.

El principal cuestionamiento hacia Guillermo Almada es que el equipo aún no ha podido ganarle a ningún rival directo ya que empató con Toluca, Rayados y Chivas mientras que perdió con Cruz Azul. Ahora el América tiene el Clásico Capitalino el próximo sábado y cierra la etapa regular frente a Tigres.

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En síntesis