¿En verdad el Club América incumplió con la regla de extranjeros?

América sí habría tenido 10 extranjeros en el equipo, pero esto es lo que en realidad pasó en los comentarios de Antonio Mohamed.

Este sábado Antonio Mohamed hizo una polémica en la rueda de prensa que no tenía que ver con el duelo en el que se enfrentaron. Sino que apostó por dejar ver como si América jugara con otras reglas, por lo que apuntó a que en este torneo el equipo tuvo un total de 10 extranjeros en el equipo, cuando por el reglamento sólo se pueden 9.

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Tomando en cuenta esto, sí, el equipo de Coapa tuvo un total de 10 No Formados en México, pero no habrían incumplido con el reglamento de acuerdo con Gibrán Araige de TUDN. Y es que tiene a los elementos registrados, pero no ese décimo no está con la primera plantilla, sino que lo hace con la Sub 21 y lo han ocupado en el cuadro de Guillermo Almada.

¿Qué pasó en realidad?

Brian Rodríguez, Cristian Borja, Miguel Borja, Raphael Veiga, Santiago Bueno, Santiago Ramos, Óscar Perea, Carlos Álvarez e Ícaro da Conceição, sumando también a Sebastián Cáceres que se fue al Celta de Vigo, pero que en un inicio quedó registrado; pero el problema sería principalmente con el juvenil, quien causó todo.

Y es que deben tener 9 registrados al mismo tiempo, pero hubo salidas y llegadas a la plantilla, por lo cual se movió. En el caso de Ícaro comenzó el torneo siendo registrado como parte del primer equipo, pero debido a la salida de Sebas, requerían a los centrales y por ello tuvieron que mandarlo a la Sub 21 después de ya haber disputado 6 juegos.

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Con esto, el equipo azulcrema no incumplió con alguna situación en contra del reglamento, porque esto lo permitía la Liga MX, puesto que no fue el único equipo que pudo hacerlo, ya que Santos Laguna, Atlas y FC Juárez también tuvieron movimientos de esta manera que les permitieron en su momento tener a más NFM.

En síntesis