¿Cuánto dinero ganó Christian Mbilli por perder contra Canelo Álvarez en Arabia Saudita?

Christian Mbilli se presentó en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, con la intención de lograr un batacazo frente a Canelo Álvarez. El francés, campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) luego del retiro de Terence Crawford, fue en búsqueda de defender el cinturón.

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Sin embargo, en la previa se sabía que Christian Mbilli no era el favorito y el combate no demostró lo contrario. Canelo Álvarez se impuso en el combate y se llevó la victoria por decisión unánime. El púgil francés intentó ser agresivo, pero no fue lo suficiente.

Más allá de la derrota, Christian Mbilli se lleva un buen dinero de la pelea que se llevó a cabo en Arabia Saudita. De acuerdo a lo informado por ESPN, el luchador galo obtendrá 9 millones de dólares por el combate que disputó este sábado con Canelo Álvarez.

Está claro que este fue el combate más importante en la carrera de Christian Mbilli, aunque lógicamente Canelo Álvarez se lleva una ganancia mucho más grande comparado a la del francés (100 millones de dólares).

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Un año después de su derrota con Terence Crawford, Canelo Álvarez volvió a celebrar aunque en este caso lejos de su grandes aficionados ya sea en México o en Las Vegas. Christian Mbilli perdió, pero estará contento con los 9 millones de dólares que obtiene por la pelea.

En síntesis