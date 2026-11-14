El Monterrey pegó a domicilio y generó cambios sustanciales en la lucha por un lugar en la Liguilla.

En el único encuentro del día de la fecha, Rayados sacó chapa y venció por 1-0 a Querétaro en condición de visitante en el Estadio Corregidora. El equipo de Matías Almeyda tenía la obligación de conseguir la victoria y así lo hizo, aunque sufrió más de la cuenta. Este resultado será clave de cara a la definición de la Fiesta Grande.

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El Monterrey tuvo que trabajar demasiado para poder conseguir el marcador que quería. El único gol cayó a través de Diego Rossi, que anotó el primer tanto de Rayados a los 3 minutos del segundo tiempo. Luego, Querétaro sufrió dos expulsados en el equipo que le permitieron a Rayados tener mayor control del compromiso.

¿Cómo quedó Rayados en la tabla de posiciones del Apertura 2026?

Con su triunfo ante Querétaro, el Monterrey alcanzó la 7° colocación del campeonato y se metió definitivamente en puestos de clasificación a la Liguilla. Los dirigidos por el ‘Pelado’ llegaron a la línea de los 24 puntos, y con esta victoria superaron a tres equipos de una, arribando expectantes a la última jornada.

Celebra Almeyda con el triunfo albiazul [Foto: Getty]

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¿Cómo quedó Querétaro en la tabla de posiciones del Apertura 2026?

Con su derrota ante Rayados, los Gallos Blancos se mantuvieron en el 12° lugar del torneo y quedaron prácticamente eliminados de esta edición de la Liga MX. Ahora tienen 20 puntos en la temporada, y el último que está clasificando a los Playoffs tiene tres unidades más y una diferencia de gol mucho más alta. Muy complicados.

La tabla de posiciones del Apertura 2026 tras el triunfo de Rayados:

¿Cómo quedó Diego Rossi en la tabla de goleo del Apertura 2026?

Luego de su anotación ante Querétaro, Diego Rossi se coló en el Top 10 de artilleros del Apertura 2026, y alcanzó en este momento el noveno puesto. El atacante uruguayo ostenta 6 conquistas en este campeonato, quedando como el segundo máximo goleador de Rayados en el torneo. Lucas Ocampos, con 7 tantos, aparece delante.

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La tabla de goleo del Apertura 2026 tras el tanto de Diego Rossi: